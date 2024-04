Megtört a jég: a tabella 10. helyén álló DEAC kézilabdacsapata az előző héten 38-31-re diadalmaskodott, ezzel pedig megszakadt a négy összecsapásból álló nyeretlenségi sorozata az NB I/B-ben, olvasható a hajdúsági klub honlapján.

Nagyon örül a játékos

Az OTP Bank-Pick Szeged U21-es gárdája elleni sikerből István Péter tizenkét góllal vette ki a részét.

– Még magunkat is megleptük kicsit azzal, hogy ilyen különbséggel nyertünk. Már az elején megléptünk, aztán végig kézben tartottuk a meccset. Kellett már ez a győzelem, sok erőt és önbizalmat meríthetünk ebből. Az sem mellékes, hogy így kicsit fellélegezhetünk, mivel nem kell hátrafelé tekintgetnünk. Hogy mit gondolok a saját teljesítményemről? A videózások során láttuk, hogy a szegedieknek általában gondot okoz a beállók elleni védekezés, ezért sok labdát kaptam. Szereztem gólt indulásból is, emellett háromszor az üres kaput vettem be. Utóbbi szituációknál fél szemmel mindig figyelem a kapusok visszacserélését, valamint a társaim is segítenek ezzel kapcsolatban. Nagyon örülök a tizenkét találatomnak, de a legfontosabb az, hogy begyűjtöttük a két pontot – nyilatkozta István Péter.

Nem szabad lebecsülni

A másodosztály 25. fordulójában Mándi Norbert legénysége a sereghajtó Ózd otthonában vizitál, a találkozó szombaton 18 órakor kezdődik. A rutinos beállós szerint nem szabad lebecsülni a nehéz helyzetben lévő riválist.

Biztos vagyok benne, hogy nehéz dolgunk lesz, hiszen az ózdiak hazai környezetben mindig felszívják magukat. Mivel szinte biztos, hogy kiesnek, így holnap is gyakorlatilag teher nélkül játszhatnak. Az sem elhanyagolható, hogy nálunk sok hiányzó van, így szűkültek a variációs lehetőségeink, ettől függetlenül a győzelem a célunk

– zárta mondandóját István Péter.