Mindössze a név változott, a csapat, a célok és a töretlen lelkesedés megmaradt: Szikszai Béla és Hunyadi Zoltán szervezésében idén Cívis Motorsport Kupa elnevezéssel rendeznek amatőr autóverseny-sorozatot Hajdú-Bihar vármegyében. A főszervezők tavaly debütáltak egy ötfordulós szériával, ami óriási elismerést váltott ki a versenyzők és a technikai sportokat kedvelők széles körében.

A sorozat idén folytatódik, s az elmúlt esztendőhöz hasonlóan újfent öt erőpróba vár majd a pilótákra.

A kupasorozat április 28-án, a debreceni Auchan Szlalommal, a hipermarket parkolójában indul, s várhatóan december végén, a hajdúhadházi Dakar Ringen ér véget. A versenysorozatról az egyik főszervezővel, Hunyadi Zoltánnal beszélgettünk.

Auchantól a Dakarig

– A folytatás nem volt kérdéses, mindössze annyi, hogy milyen helyszíneken tudjuk megrendezni a versenyeket. A jelenlegi állás szerint öt viadal szerepel a versenynaptárunkban: április 28-án, vasárnap az Auchan Szlalommal kezdődik az idény, május 25-én és 26-án a Debrecen Drive-on mutathatják meg tudásukat a pilóták, júliusban a Dakar Ring, szeptemberben újra az Auchan parkoló lesz a viadal helyszíne, majd december végén ismételten Hajdúhadházra, a Dakar Ringre látogat a mezőny – sorolta a helyszíneket Hunyadi Zoltán, majd kitért a szezonnyitó versenyre.

Vadonatúj nyomvonal

– Idén immár harmadik éve rendezünk versenyt az Auchan parkolójában. Az eddigi négy viadal bebizonyította, hogy a versenyzők és a nézők is nagyon kedvelik a szlalomversenyt. A vasárnap 9 órától kezdődő megmérettetésen egy teljesen új nyomvonalon versenyeznek a résztvevők. A módosítás célja az volt, hogy minél egyszerűbb, egyértelműbb legyen a pálya. Szeretnénk kedveskedni a versenyzőknek, ezért kedvezményes nevezési díjjal indítjuk az idényt, azaz tavalyi árakon lehet elindulni a viadalon. A nevezés már elkezdődött, jelenleg több mint 60 résztvevő adta le indulási szándékát. A szokásoknak megfelelően 100 indulóban maximalizáltuk a résztvevők számát, s ha a lista addig nem telik be, akkor még a verseny napján, a helyszínen is lehet regisztrálni. Szeretném kiemelni, a versenyre bárki jelentkezhet, aki kedvet érez ahhoz, hogy szabályos keretek között kipróbálja tudását, illetve az autóját. A vállalkozó kedvű pilóták több kategória közül választhatnak, a lehetőség mindenki előtt adott, ugyanis nem szükséges bukócsővel felszerelt kocsi, akár utcai autóval is el lehet indulni, viszont a bukósisak használata kötelező – fogalmazott a főszervező, aki a nézők számára is szolgált fontos információkkal, továbbá kiemelte:

Nem változtattunk azon a hagyományon, hogy a versenyt díjtalanul tekinthetik meg a sportág szerelmesei.

– A nézősereg a versenyzőkön kívül sztárvendégeket is láthat, például Szikszai Bészi ralibemutatót tart a Lada VFTS-ével, míg Tresó Máté Pro2-es driftpilóta egy olyan BMW E46-ossal száguld majd kilinccsel előre, amiben 400 lóerős, 540 newtonméteres Corvette LS1 motor dübörög. A nézőautóztatás sem marad el, amit most a Cívis Motorsport Facebook-oldalán meghirdetett nyereményjátékkal kötünk össze, s a szerencsések Szikszai Bészi mellé ülhetnek be a versenyautóba. Emellett lesznek nézői ajándékok, illetve a vérbeli drukkerek testközelből is megcsodálhatják a versenyautókat, ugyanis a szervizpark látogatható lesz mindenki számára – tette hozzá.