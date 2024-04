A rallycross magyar bajnokság első fordulójának Máriapócs adott otthont a hétvégén. A viadalra gőzerővel készült a debreceni Szikszai Béla, aki nagy reményekkel várta a szezonnyitó megmérettetést egy BMW E36 M3-as volánja mögött.

– Ha az aktív pályafutásomat vesszük alakul, a rallycross magyar bajnokság prioritást élvez nálam ebben az idényben. Egész télen nagyon készültünk erre a megmérettetésre, mindenre odafigyeltünk az autóval kapcsolatban, mivel teljes szezont akarok futni a bajnoki kiírásban. Az országos bajnokság értékét növeli, hogy nem lehet minuszolni a sorozatban, azaz valamennyi forduló eredménye beleszámít a végelszámolásba – kezdte a beszélgetést a korábban több kategóriában is aranyérmet szerző autóversenyző.

Fontos a biztonság

– Bizakodva, nagy reményekkel vártam a máriapócsi versenyt. A várakozásaimat tovább fokozta, hogy a szombati szabadedzésen a 2. legjobb időt értem el, aztán mindez egy pillanat alatt szertefoszlott a vasárnapi versenyen. A rajtot nagyon jól kaptam el, az élre álltam, majd a kanyarból kijövet, az egyenesben a mögöttem haladó versenyző, Vámosi Tibor eltalálta a kocsim hátulját balról, aminek következtében a falnak csapódtam, majd felborultam, az üldözők közül pedig ketten belém jöttek. A BMW-m totálkáros lett, szinte a felismerhetetlenségig roncsolódott, a karosszéria megsemmisült, ha szerencsém van, akkor a motor és a váltó talán használható maradt. Kívülről nagyon veszélyesnek tűnt a bukás, de hála istennek, lényegében karcolás nélkül megúsztam az esetet. Mindössze ott fájnak a testrészeim, ahol a hatpontos biztonsági öv az ülésben tartott, azaz a kulcscsontomat és a derekamat érzem, valamint a nyakamban van némi fájdalomérzet. Ez az eset is bizonyította, hogy nem szabad félvállról venni a biztonsági előírásokat! A 22 éves versenyzői pályafutásom alatt még nem estem ekkorát, s azt, hogy szinte sértetlenül szálltam ki a roncsból, annak köszönhetem, hogy minden biztonsági felszerelést beszereltünk az autóba, illetve rajtam volt a HANS-rendszerű nyakvédő. Az élet bizonyította, illetve figyelmeztetett arra, hogy az autósport nemcsak arról szól, hogy megyünk pár gyors kört – mondta a kiváló pilóta.

Versenyfutás az idővel

A baleset miatt Szikszai Bélának egy teljesen új autót kell építenie a bajnokság további fordulóira, ráadásul pont nélkül zárta az első versenyt, mindezek ellenére nem haragszik a bukást okozó versenyzőtársára, akivel baráti kapcsolatot ápol. – Visszanéztük az autók belső kameráinak felvételeit, amik bizonyították, hogy semmi szándékosság nem volt Tibi cselekedetében, egyszerűen hibázott, aminek most komoly árat kellett fizetnünk, hiszen az ő autója is összetört. A történteket még ott a pályán megbeszéltük, tisztáztuk a dolgot, baráti öleléssel búcsúztunk – fogalmazott a debreceni rallycrossos, aki folytatni akarja a bajnokságot. – A következő, nyirádi versenyig másfél hetünk van, addig kell építenünk egy új autót. Vannak tartalék alkatrészeink, például karosszériánk is, de a nagy kérdés, hogy a motor és a váltó használható állapotban maradt-e? Most harcban vagyunk az idővel, de minden erőnkkel arra koncentrálunk, hogy egy versenyképes autóval ott legyek a nyirádi pályán – mondta határozottan Szikszai Béla.