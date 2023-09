Újra felbőgnek a motorok és füstölnek a gumik Debrecenben a hét utolsó napján: szeptember 17-én, vasárnap 9 órától rendezik az Auchan Szlalom elnevezésű raliversenyt, a Kárai Exclusive Kupasorozat negyedik fordulóját. A viadal egész napos szórakozást nyújt nemcsak a pilótáknak, hanem a nézőknek is, akik a futamokon kívül kiegészítő programokat is láthatnak, mindezt ingyen, ugyanis nem kell belépőt vásárolni az eseményre.

Igazi szerelem

A viadal egyik főszereplője Szikszai Béla (autós berkekben egyszerűen csak Bészi), aki három feladat megoldására vállalkozik vasárnap: egy személyben lesz az esemény egyik főszervezője, szpíkere és sztárpilótája. – Hogyan és miért? Mert mindegyik „szerepet” szeretem, és úgy érzem, jól csinálom. Multifunkcionális embernek tartom magam, szívesen állok az új próbatételek elé – kezdte a beszélgetést a 40 esztendős sportember, aki fiatalon még a labdarúgással kacérkodott, de egy sérülés kettévágta futballistakarrierjét, így végül az autósportban találta meg a helyét. – Az autóversenyzés gyermekkorom óta az életem része, igazi szerelem, ami ráadásul sok sikert is hozott a pályafutásomba.

Fiatalon rendeztem pár kisebb autóversenyt, ám komolyabban tavaly vágtunk bele a szervezésbe Hunyadi Zoli barátommal. Eddig a Kárai Exclusive Kupasorozat a legnagyobb munkánk, amiben rengeteg időt és energiát fektetünk. Nagyon tetszik, szeretjük csinálni a versenyeket, amelyek egyszerre jelentenek munkát és szórakozást. A sok fáradozás akkor térül meg, amikor pozitív visszajelzéseket kapunk a versenyzőktől és a nézőktől.

Megy a duma

A többszörös bajnok és kupagyőztes pilóta most már nemcsak a vezetési stílusával nyűgözi le a közönséget, hanem (ahogy ő fogalmaz) a „vakerjával” is. – Az első saját szervezésű versenyünkön alakult úgy, hogy szpíker lettem, ugyanis a hangosításhoz nem volt hang. Ekkor mondták a körülöttem lévők, ne keressünk senkit, ugyanis én erre születtem. Valóban szeretek beszélni, de ez a feladat rendkívül fárasztó.

Reggel 9-től délután 5-ig lényegében egyfolytában beszélni kell, s nem mindegy, mit mond az ember, csakis a tényekre szabad hagyatkozni. Bevallom, szívesen átadnám ezt a feladatkört másnak, de azt érzem, akkor már nem lennének a versenyek ugyanazok. Hívhatnánk profi házigazdát, aki becsülettel végignyomná az egészet, viszont nekem van egy olyan előnyöm, amit nem igazán tudnak überelni: szinte az összes versenyzőt személyesen ismerem, így számtalan sztorit, eredményt tudok róluk, lényegében ez a varázsa a szpíkerkedésemnek.

Ezért van az, hogy szívem szerint elengedném ezt a dolgot, de nem tudom. Sőt, egyre több versenyre hívnak, ráadásként a Debrecen Drive után még rádiós műsorvezetőnek is felkértek, de nincsenek ilyen álmaim, vágyaim.

Hármas szereposztás

A Kárai Exclusive Kupasorozat valamennyi állomásán láthattak sztárpilótákat a nézők, a vasárnapi eseményen Bészi mutatja be tudását egy BMW E36 M3 volánja mögött. – Az elmúlt időszakban többször is lehetőségem adódott versenyezni, illetve bemutatózni is hívtak. Innen jött az ötlet, hogy a debreceni Auchan Szlalomon is autóba üljek. A közeljövőben ismét bizonyíthatok: starthoz állok a rallycross nyílt ob-n, ami nemcsak magyar, hanem osztrák, cseh és szlovák bajnoki is egyben. Ezt követően pedig egy meghívásnak teszek eleget: a Miskolc Rally prológján, a népkerti salakpályán tartok bemutatót a BMW-vel. Azt hiszem, ezek a példák jól mutatják, hogy a versenyzés, a szpíkerkedés és a szervezés jól megfér egymás mellett az életemben, s a jövőben is működni fog ez a hármas szereposztás.