Bizalom nélkül nem menne

A debreceni pilóta régi társával és jó barátjával, Géczy Tamással nevezett ezúttal is. A páros remekül össze van szokva, gyakorlatilag félszavakból megértik egymást, amire a nagy tempó miatt óriási szükség is van az itiner diktálásakor. – A verseny előtt a legfontosabb feladatok közé tartozik az autó és saját magunk felkészítése, az adminisztráció előkészítése, elvégzése, valamint a versenyinformációk begyűjtése – ismertette Géczy Tamás. – Visszanézzük a korábbi években megrendezett versenyek belső kamerás felvételeit is. Nagyon fontos a pályabejárás, ahol testközelből felmerjük, megismerjük a pályákat, de ennél a versenynél például maximum 70 km/h-val, és összesen kétszer lehet végigmenni a rajt előtt. Ez alatt a két áthaladás alatt kell nekünk azt kell lejegyzetelni, amit a pilóta diktál.

Ezt a felírt itinert kell majd a versenyen a rázkódás közben visszaolvasnom úgy Norbinak, hogy annál a nagy sebességnél is fel tudja dolgozni az információt, és még is tudja valósítani a hallottakat.

Ha jó lesz a ritmusa ennek, akkor gyorsan tudunk majd menni mind a 192 kilométeren keresztül – ecsetelte a navigátor, aki azt is elmondta, a kanyargós részeken sokszor nem tud felnézni az itinerből.

Géczy Tamás

Forrás: Czinege Melinda

– Annyira gyorsan kell az információkat közölni, hogy szinte tényleg folyamatosan olvasok, csak néha tudok felpillantani, általában csak a hosszabb egyenes szakasznál szoktam fölnézni a jegyzeteimből. Maximálisan megbízunk egymásban, szerintem ezért is ülünk egymás mellett, különben nem működne ez a dolog. Neki meg kell bíznia abban, hogy én biztos jól mondom vissza a pályabejáráson általa lediktált dolgokat, és nekem is meg kell bíznom abban, hogy amit lediktált, azt utána meg is tudja valósítani a versenyen – nyilatkozta a navigátor.