Szörnyű tragédia történt a vasárnapi Esztergom-Nyerges Rally egyik szakaszán, Lábatlan és Bajót között a 6-os kilométernél az egyik versenyautó lesodródott az útról, és az út menti területen tartózkodók közé hajtott. A halálos ralibaleset a nézők elől elzárt területen következett be, az ott-tartózkodás tilalmára tábla is figyelmeztetett. A szerencsétlenségben három férfi és egy nő vesztette életét, ketten életveszélyes, öten súlyos sérüléseket szenvedtek, egy ember könnyebben sérült. A rendőség tájékoztatása szerint az első hírekkel ellentétben az áldozatok között nincs gyermek.

Bereczki Norbert többszörös bajnok pilóta beszélt a halálos ralibalesetről

Forrás: Haon

Belső kamerás felvételről nézte meg a halálos ralibaleset helyszínét

A Haon Bereczki Norbert többszörös bajnok raliversenyzőt kereste meg telefonon, hogy arról érdeklődjön, vajon mi vezethetett egy ilyen balesethez. A KZ Invest Kupa nevű ralisorozat társszervezőjeként is ismert kiváló pilóta portálunkak elmondta, meg kell várni a rendőrségi és a szövetségi vizsgálat lezárultát, addig félinformációk birtokában kijelenteni, hogy ki hol, miért hibázhatott, csak olaj lenne a tűzre. – Borzasztó, ami történt, őszinte részvétem az áldozatok családtagjainak, szeretteinek! – kezdte a beszélgetést. – Amennyire tudom, én próbálom magamat távol tartani az ilyen balesetektől. Egyrészt családos emberként nekem is vannak gyermekeim, másrészt sajnos én is vettem részt olyan ralin, ahol nézők közé hajtott egy versenyzőpáros, harmadrészt veszítettem el halálos balesetben olyan pilótatársat, aki nagyon jó barátom volt. Természetesen velem is szembe jöttek a hírek, az ismerősök is küldték a videókat, de én csak addig néztem meg a balesetről szóló felvételt, amíg bemozdult a kocsi, ott megállítottam. Helyette vasárnap este megnéztem ennek a pályának, egy aktuális, ladás belső kamerás felvételét. Régebben mentem ezen a pályán, de nem tudtam igazából pontosan elképzelni, hogy miért is történt, mi lehetett, és hol is álltak a nézők.

Amikor megnéztem a belső kamerás felvételen a baleset helyszínét, rögtön kiderült, ennek a szakasznak az volt a nehézsége, hogy egy lassítóhoz közelítettek, és gyakorlatilag csúcssebességről kellett féktávot venni.

Ami elég szerencsétlen helyen is volt abból a szempontból, hogy egy nagyon dobálós, nagyon gödrös aszfaltszakasz. Ezek a lassítók azért vannak telepítve a pályán, hogy egyfelől az átlagsebességet csökkentsék, másrészt hogy ne túl nagy sebességgel érkezzenek a kanyarokba a versenyzők. Ami látható, hogy az autó nagyon az út jobb oldalán van, és lement az útpadkára. Nem fogsz tudni úgy fékezni egy kocsival, hogy a bal oldala egy jobb tapadású felületen, aszfalton, míg a jobb oldala egy poros, padkás részen van. Keresztbe is állt, és onnantól az egy eldobott kő. Ülhetne ott bárki a volánnál, abban a szituációban ő is csak utas volna, mert megfogni szinte lehetetlen. Ilyenkor reflexszerűen belenyúlsz, ha az az egy mozdulat szerencsés, akkor nem rontasz a helyzeten, de ha nem szerencsés, onnantól vége, második mozdulatod, esélyed nem lesz. Bármit csinálsz, nyomhatsz gázt, nyomhatsz féket, kormányozhatsz jobbra-balra, nem fog rá reagálni a kocsi, mert olyan erők hatnak rá, amitől irányíthatatlanná válik – ismertette.

A baleset helyszíne

Forrás: 24 óra

Az itthon elérhető legerősebb technika

Bereczki Norbert elmondta, az Esztergom környéki verseny volt a szezonnyitója a rally2, rally3, a nyílt országos historic és a teszt kategóriának, tehát gyakorlatilag az első osztály kivételével mindennek, így az átlagnál is többen voltak a viadalon, hiszen a nézők és a pilóták is ki voltak éhezve az autósportra. Hozzátette, információi szerint a balesetet szenvedett versenyző a teszt kategóriában indult egy R5-ös Škoda Fabiával, amely az itthon elérhető legerősebb, legkomolyabb technika. – Egy ilyen autóval lehet menni világbajnokságon, Európa-bajnokságon, és a magyar bajnokságban is – mutatott rá. – Van egy nagyon részletes adatbázis, az alapján a halálos ralibalesetben érintett Škoda pilótájának ez volt a harmadik versenye. Mellette egy nagyon rutinos, kiváló navigátor ült, de ugye ő az itinert diktálta. Én a harmincéves versenyzői múltammal sem érzem, hogy nekem egy ilyen autóval kellene mennem egy magyar bajnokságban.

A rali az egyik legveszélyesebb technikai sport, itt nem épített pályák vannak, mint például a Hungaroringen a bukózónákkal, hanem a helyi adottságokhoz kell alkalmazkodni.

Az ominózus szakasz pénteken még közút, a hétvégén lezárt versenypálya volt, hétfőtől megint közút lesz. Rossz ezt kimondani, de mi, versenyzők tudjuk, hogy mivel játszunk, aki bent ül az autóban, vállal egy kockázatot, de a néző az nem kockáztat, ő csak szórakozni akar. Amikor sajnos egy ilyen halálos ralibaleset megtörténik – mert bármennyire próbál vigyázni versenyző, szervező és néző, ezt nem lehet teljesen kiküszöbölni – akkor felmerül a felelősség kérdése – vélekedett.

Együtt élni a tudattal

Egy ilyen halálos ralibaleset fakadhat a vezető hibájából, technikai okokból (például defekt), szervezési hiányosságból, vagy nézői felelőtlenségből.

Ahogy arra Bereczki Norbert rámutatott, nem lehet mindenki mellé sportbírót állítani, és ha egy ponton csak egy sportbíró van, ő nem biztos, hogy minden esetben rá tud venni 30-50 embert, hogy hagyják el a tiltott zónát.

Valószínűleg a pilóta hibázhatott, hiszen ő ült a kocsiban, viszont a versenyzőnek joga van bárhol menni a pályán, tehát ilyen szempontból jogilag őt semmi nem terheli, hiszen arra nincs ráhatása, hogy hol tartózkodnak nézők. Nyilván egy ilyen tudattal élni bármilyen büntetésnél szerintem százszor nagyobb. Esztergom környékén a ’90-es években volt híres raliverseny, és ha egy adott területen mondjuk sokáig nincs komoly autós rendezvény, akkor lehet, már a nézőkben sincs meg az egészséges félelem alatti tudat, hogy ne kockáztassak, inkább nézzem egy biztonságos, de esetleg kevésbé belátható helyről a versenyt. Borzasztó ez mindenkinek, nézőnek, versenyzőnek, szervezőnek egyaránt. Azoknak is, akik nem sérültek meg, csak látták az egészet, mert egy ilyen tragédiát közelről megélni óriási trauma. Akik ennek részesei voltak, és túlélték, azoknak ez valószínűleg fordulópont az életében: addig volt egy verseny előtti életük, és mostantól lesz verseny egy utáni – nyilatkozta.