Férfi futsalválogatottunk hétfőtől szerdáig Telkiben edzőtáborozik, Sergio Mullor szövetségi kapitány 16 játékosnak küldött meghívót az összetartásra, írja az MLSZ oldala.

Először kerettag az MVFC Berettyóújfalu brazil származású játékosa, Rafael Henrique de Silva, vagy ahogy mindenki ismeri: Rafinha, aki nemrégiben magyar állampolgár lett, és miután már hetedik éve Magyarországon futsalozik, nincs akadálya annak, hogy a válogatottban is szerepelhessen.

Szlovákiai torna

Rajta kívül Bíró Attila és Szabó Lajos is első alkalommal kapott meghívót Sergio Mullor szövetségi kapitánytól, de csak utóbbi számít újoncnak, mert a Kecskemét játékosa korábbi években már szerepelt a nemzeti csapatban.

– Mindössze három napot tudunk együtt gyakorolni, de ebben a rövid időben is igyekszünk tovább gyakorolni a játékunk alapelveit, ezúttal elsősorban a nyomás alatti védekezést és a pozíciós támadójátékot. Áprilisban egy szlovákiai tornán vesz részt a csapat, a mostani edzések már a következő összetartásunkhoz is jó alapot adhatnak.

Három új játékost is meghívtam a keretbe, mert szeretném, ha hosszú távon még nagyobb merítési lehetőség állna rendelkezésre, ehhez pedig szükség van arra, hogy a bő keret minden tagja tisztában legyen a válogatottnál támasztott elvárásokkal

– mondta az mlsz.hu-nak Sergio Mullor.