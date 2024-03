Ahogyan a Haonon olvashatták, a DVSC Schaeffler a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének odavágóján kis híján meglepte a papíron jóval esélyesebb, a sorozat legutóbbi három kiírását megnyerő Vipers Kristiansandot múlt vasárnap délután. Az első félidő a játék képének megfelelően igazságos döntetlennel zárult, Planéta Szimonettáék pedig a második etapban ugyan négy góllal is vezettek, ám a véghajrából egy találattal a norvég sztárcsapat jött ki jobban.

„Felrobbant” a debreceni létesítmény

A mérkőzésre hatalmas volt az érdeklődés, minden jegy elkelt, így a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban óriási volt a hangulat.

A drukkerek torkuk szakadtából skandálták többek között a „Mindent bele!” és a „Hajrá, Debrecen” rigmust. Noha az ultrák még továbbra sem járnak szervezetten kézimeccsre, de aki jelen volt a cívisvárosi lelátón, mindenki egyként buzdította a lányokat.

A jelenlévők bizonyára még sokáig emlegetni fogják ezt a találkozót, amelyen sok-sok örömteli percet éltek meg, sajnálatos, hogy a mieink a csoda kapujában veszítették el az addig mindennél nagyobb küzdelemben megszerzett előnyt.

A játékvezetők rosszul döntöttek?

Mivel a román származású sípmesterek főként a második félidőben többször nem voltak a helyzet magaslatán, így egy-egy szituációnál mindkét oldalon vitatták döntéseiket.

A Vipers Kristiansand hivatalos honlapján arról olvashatunk, hogy a norvégok nem értették, mikor Silje Waadet kiküldték két percre, és szerintük ettől a csapatuk jó ideig meg is zavarodott.

A hazai fanatikusok pedig akkor adtak először füttykoncertet, mikor Anna Vjahirjeva a védeni igyekvő Gabrijela Bartulovicsot fejbe találta. A rendkívül magas színvonalú összecsapás végén sem maradtak el a viták, Szilágyi Zoltán a kispad mellett többször is indulatosan kelt ki magából, de a nézőtéren is pattanásig feszült a helyzet. Nehéz volt elfogadni, hogy a bírók az utolsó percekben többször is a Loki kárára tévedtek, a rózsaszín viperák pedig éltek az előttük adódó lehetőséggel.

Félig teli, vagy félig üres a pohár?

A DVSC az elmúlt három év eredményei alapján a világ legjobb klubcsapatától mindössze egy góllal, 29–28-ra kapott ki. Alighanem erről még a legnagyobb magyar kézilabdafanok is csak álmodoztak. Nem lehet azt mondani, hogy a norvégok nem vették volna komolyan a meccset. Azonban nem, hogy ők nem számoltak a szoros végjátékkal, hanem arra láthatóan a hölgy játékvezetői páros Cristina Lovin és Simona Raluca Stancu sem volt felkészülve. A meccsen ugyan sok jó döntést is hoztak, de a hajrában kisiklott kezükből a meccs. Kicsit tehát azért abban is közrejátszottak, hogy a cívisvárosi szempontból sporttörténelmi pillanat nem sikerült a legragyogóbban. Mindenből lehet tanulni, így ebből a szituációból is. Az erőn felül teljesítő Loki-játékosok a döntetlent mindenképp megérdemelték volna, de a visszavágón megmutathatják, hogy a Vipers akár többször is teljesíthetnek jól. Akkor pedig már talán a bokáját fájlaló Vámos Petra is bevethető lesz.