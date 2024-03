A győztes tavaszi nyitány után az idei második fordulóban három pontot szerzett a Debreceni Egyetem csapata az NB III Északkeleti csoportjában. Labdarúgóink a REAC alakulatával csaptak össze hazai pályán, és a gól nélküli első félidőt követően, emberelőnyüket kihasználva 2–1-re megnyerték a találkozót.

A vasárnapi meccset a debreceniek támadója, Szabó Levente értékelte a klubhonlapnak.

– Az első játékrészben kevésbé voltunk hatékonyak, és bár akkor is uraltuk a meccset, a befejezésekbe rendre hiba csúszott. A védekezésünk viszont rendben volt már ekkor is, hiszen egyetlen lehetőséget sem engedtünk a rákospalotaiaknak. A szünet után már jobb volta a támadójátékunk, és a kiállítás is megkönnyítette a dolgunkat. Szerencsére jöttek a gólok is, és megérdemelten nyertük meg a találkozót. Hogy mi vezetett a sikerhez? Az olyan stílusú csapatok ellen, mint a REAC, mindig az a kulcs, mikor szerezzük meg az első gólt. Addig ugyanis zártan futballozhatnak, ami nem könnyíti meg a dolgunkat. Ezeken a meccseken a nyugalomnak nagy szerepe van, nem szabad görcsössé válnunk. Most is türelmesek maradtunk, és amint betaláltunk, már érezhető volt, hogy jó eséllyel begyűjtjük a három pontot – magyarázta a futballista.

A DEAC-ra rangadó vár a hétvégén, ugyanis vasárnap 11 órakor a Kisvárda II vendége lesz.

– A bajnoki tabellán második helyen álló gárdához utazunk, ez is mutatja, hogy komoly feladat vár ránk. Hozzánk hasonlóan a vendéglátók is támadó focit játszanak, ezért élvezetes összecsapásra van kilátás. Ha megfelelően koncentrálunk és a legjobb formánkat hozzuk, győztesen távozhatunk Kisvárdáról – mondta a 23 éves játékos.