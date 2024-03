Macsuga Péter, a DEAC-Hackers szakosztályvezetője a tervekről beszélt. Mint elmondta, minél több egyetemistát szeretnének elérni, de a középiskolásokat is megcélozzák – írja a deac.hu oldal.

Az elmúlt hetekben több változáson is átesett a DEAC-Hackers, amelynek vezetését Macsuga Péter vette át, míg a Debreceni Egyetem európai szintű Esport Központját Sánta János irányítja a jövőben.

– Az előző szemeszterben nyitotta meg kapuját ez a központ a Nagyerdei Stadionban, ezáltal jobban fellendült az esport az egyetemen – kezdte Macsuga Péter szakosztályvezető. – Sánta János kollégámmal ketten próbáljuk professzionális keretek közé sorolni a szakosztály működését, és bár eddig is szépen fel volt építve, úgy gondoltuk, lehetne tovább fejleszteni.

Próbálunk minél több hallgatóhoz, illetve középiskoláshoz eljutni, mozgósítani őket, hogy a lehető legtöbb embert bevonjunk ennek a szép létesítménynek az életébe.

Vannak elvárásaink, vannak minimumok, amiket mindenkinek teljesíteni kell. Például hetente legalább kétszer két órára be kell jönni, mivel vannak edzőink, akik mindig biztosítanak időpontot, amivel a fejlődést tudják garantálni a játékosok számára. Bár többségében egyetemisták vannak a köreinkben, nem alapkövetelmény, hogy csak hallgató lehet tagja a szakosztálynak. Mindenféle korosztály megfordul nálunk, egy édesapa például a két gyermekével jár hozzánk – tette hozzá Macsuga Péter.

A középiskolásokra támaszkodnának

A DEAC esportszakosztálya jelenleg 13 játékkal foglalkozik. Ha meghirdetnek Magyarországon egy versenyt, az egyesület mindenben támogatja a résztvevőket.

– Célunk, hogy a magyar esport alappillérei legyünk, és minél több egyetemistát elérjünk. A középiskolásokra is szeretnénk támaszkodni, és arra az útra terelni őket, hogy a jövőben a Debreceni Egyetem az egyik legjobb választás lehet számukra. Magyarországon – külföldhöz képest – az esport még gyerekcipőben jár, viszont az országon belül a DEAC az élmezőnybe tartozik, infrastrukturális szempontból pedig mindenképpen az elsők vagyunk – zárta a szakosztályvezető.