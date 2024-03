A DEAC férfi röplabdacsapata 3:0-s győzelemmel indította a Pénzügyőr elleni playoffot az Extraligában múlt szombaton. Fodor Antal tanítványai kedd este a fővárosban tehettek egy újabb lépést a negyeddöntő abszolválása felé.

Joggal örlütek a DEAC játékosai, remekül állnak a párharcban

Forrás: DEAC

Nagy lendülettel kezdtett a DEAC

Az első szett óriási küzdelmet hozott, ezt bizonyítja, hogy kettőnél nagyobb differenciát egyszer sem jegyezhettünk fel. A hazaiak remek blokkokkal próbáltak megzavarni az egyetemistákat. Szerencsére a budapestiek Williant nem igazán tudták semlegesíteni, a brazil légiós a játékrész hajrájában két ásszal jelentkezett majd nem sokkal később ő zárta le ezt a periódust (23:25).

A második felvonás is sokáig szorosan alakult. A szerencsével sem állt hadilábon a Debrecen, mivel Pavliuk egyik nyitása a hálót is érintve pattant a PSE térfelén. 17:17-es állást követően mindössze három pontot szereztek Kiss Imréék, így a Pénzügyőr egyenlített.

A harmadik szakaszt összességében magabiztosan húzta be a DEAC, pedig az elején még vitte a lendület Jókay Zoltán tanítványait, ám 10:5 után egy 8:0-s sorozattal rukkoltak elő a vendégek. Reklamálások is színezték ekkor a találkozót, mivel a PSE tagjai több alkalommal nem értettek egyet a játékvezetői döntésekkel. Szerencsére a hajdúságiak csak a játékra összpontosítottak, ez pedig meghozta a gyümölcsét, mivel ezt az etapot 25:19-re megnyerték.

Az utolsó negyedik szettben Bagics Balázs rutinja sokszor hozott értékes pontot. Aztán Pavliuk egymás után két demoralizáló ásszal szomorította el a házigazdát (12:17). A meccs végén megint Willian tolta a szekeret, a pontgyáros saját és csapata teljesítményére egy ásszal tette fel a koronát, így végül PSE–DEAC 1:3 (23:25, 25:20, 19:25, 17:25) – tudósított az egyetemisták honlapja.

A lefújás után Fodor Antal így értékelt a szövetség honlapjának: – Mindkét csapat nagy lendülettel ment a mérkőzésbe, de a hajrában jobban tudtunk összpontosítani.

A második játékrészben a Pénzügyőr tudta fokozni a tempót, ezzel kiegyenlítettek.

A harmadik játszma első harmadánál sikerült ellépni, és onnantól kezdve tudtuk uralni a meccset. Örülök a győzelemnek! – értékelt a rutinos szakember.

Pénteken a továbbjutásért

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban 2-0-ra vezetnek a debreceniek. Amennyiben pénteken 20 órától a DESOK-ban is két vállra fekteti a Pénzügyőrt, akkor biztosan éremért küzdhetnek a folytatásban, ami történelmi tett lenne.