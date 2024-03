Ahogyan a Haonon olvashatták, a DEAC jégkorongcsapatának számára véget ért a 2023/2024-es idény. Az Erste Liga lebonyolítása a tavalyihoz képest eltért, mivel akkor az utolsó négy gárda a rájátszásban kvalifikációt vívott a negyeddöntőért. Akkor a debreceniek a FEHA19 együttese ellen váratlanul elbuktak, így idő előtt véget ért számukra a sorozat.

Vaszjunyin Artyom alakulata a mostani szezonban többször is hatalmas hullámvölgybe került, de emellett bravúrgyőzelmeket is elért, így végül a tabella 8. helyén zárt. A negyeddöntőben a Ferencvárossal kellett csatázniuk a továbbjutásért, és bár hősiesen helyt álltak, de csak egyszer tudtak a playoff során nyerni.

Tapasztalatot szereztek

Az utolsó, FTC elleni találkozót követően az egyetemisták vezetőedzője, Vaszjunyin Artyom elmondta, hogy a fővárosiak megmutatták, hogyan kell játszani a playoffban az igazi felnőtt hokit.

Remélem, nálunk azért a sok fiatal srác komoly tapasztalatokat szerzett. Amiről beszéltünk, hogy nagyon sokat hibáztunk az első három meccsen, ezeket azért sikerült csökkenteni a végére. De a nagyobb pályán megint nagyon nehezen mozogtunk, nem találtuk a ritmust. A második harmad szokásosan gyilkos volt számunkra, ha nincs Hetényi Zoli, vagy nem ilyen formában véd, akkor már ott elment volna a meccs. De amit kértünk, hogy a játékosok küzdjenek az utolsó másodpercig, azt megtették, ezzel nyilván elégedettek vagyunk

– hangoztatta a tréner.

Beleadtak mindent

A DEAC védője, Dobmayer Dominik a klub honlapjának elmondta, hogy a kiesés ellenére nincs miért szégyenkezniük.

– Szerettünk volna múlt szombaton is ugyanolyan jó iramban kezdeni a találkozót, ahogyan azt tettük a debreceni győzelmünk alkalmával – nyilatkozta klubja honlapjának a játékos. – Ez sikerült is, megvoltak a lehetőségeink, de nem tudtuk értékesíteni azokat, ez kissé frusztrálttá tett bennünket, és nem jött össze a folytatás. Sajnálom, hogy ezzel befejeződött számunkra a bajnokság, de úgy érzem, beleadtunk anyait-apait, így nincs miért szégyenkeznünk – fogalmazott a 41-es mezszámú hokis, aki hozzátette, hogy előzetesen is tudták, kiváló együttessel kell megharcolniuk

A szezon egészéről is beszélt

Nagyon hullámzó volt számunkra az idény, amelynek az eleje nem úgy sikerült, ahogyan azt elképzeltük, és a játékosmozgás is nagy volt. Decemberben aztán átfordult valami és jó irányba kezdtünk haladni. A célt, azaz a playoffba kerülést elértük, de reménykedtünk benne, hogy sikerül meglepnünk a Fradit és továbbjuthatunk. Nem így lett, ennek ellenére ez pozitív szezon volt a tavalyihoz képest

– összegzett a deac.hu-nak Dobmayer Dominik.