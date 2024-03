A Debreceni Egyetemi Atlétikai Club idén május 1-jén rendezi az immár hagyományos és nagy népszerűségnek örvendő családi napját, amelyen számos sportágunkkal ismerkedhetnek meg a kilátogatók – írta a klub honlapja.

– Május 1. a munka ünnepe, ám ez a nap a legtöbb ember számára mégis inkább a pihenésről, kikapcsolódásról szól. A DEAC családi napja pedig erre remek lehetőséget biztosít, hiszen idén is megrendezi a népszerű sportágválasztó eseményét. A legkisebbektől az idősebbekig mindenki megtalálja majd a számára legérdekesebb elfoglaltságot. Számos szakosztályunkkal lesz lehetőség megismerkedni, ki lehet majd próbálni többek között a vívást, dartsot, teniszt, tornát, a labdasportágakat, rögbit, amerikai focit és még sok mást. Megtekinthetjük majd a Japánban igen népszerű kardforgatókat, a kendósokat, akik egy nagyon látványos bemutatóval készülnek. De a cheerleaderek és a mazsorettsportosok koreográfiáját is megcsodálhatjuk, valamint a shotokan karate is megmutatja a sportág alapjait. A legkisebbeket idén is ugrálóvár, kézműves sarok és arcfestés várja – szerepel a DEAC közleményében.