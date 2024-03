Szombaton és vasárnap rendezték a Waberer’s női szuper egyéni és csapatbajnokságot Budapesten, a Központi Tornacsarnokban. Az április végi Európa-bajnokságra készülő tornászok szempontjából kiemelt jelentőséggel bírt az esemény, hiszen ezt, valamint a közelgő Matolay Elek Memorialt követően keretszűkítés lesz a válogatottnál, írta a deac.hu.

A DEAC válogatott tornásza, Szilágyi Nikolett hátsérüléssel bajlódik hetek óta, ennek ellenére vállalta az indulást az országos bajnokságon. Biztonsági okokból az ugrást ki kellett hagynia, így az egyéni összetetteben nem tudott a dobogó közelébe kerülni. A 18 éves sportoló nagyon szeretne tagja lenni az Európa-bajnokságra utazó keretnek, ezért – a nehézségek ellenére – több szeren is bemutatott új elemeket.

Talajon végül a döntőbe jutott, és a negyedik helyen végzett.

A felnőttbajnoksággal párhuzamosan zajlott az országos diáklompia döntője a szomszédos Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban, ahová átsétált Niki is, hogy találkozhasson a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának és Általános Iskolájának – ahol ő is a pályafutását kezdte – kis tornászaival. Gratulált az Antal Mária vezette csapat tagjainak, hiszen a II-es és a III-as korcsoportot is megnyerték, emellett sok egyéni érmet szereztek.

Szilágyi Nikolett a kossuthos tornászokkal

Forrás: deac.hu

Szilágyi Nikolett nem pihenhet sokat, mert készül a hétvégén Antalyában rendezendő világkupára.