A DEAC kézilabdacsapata két győzelemmel indította az évet az NBI./B-ben. Az egyetemi klub csütörtöki közlése szerint Mándi Norbert tanítványai előbb Kecskeméten nyertek, aztán a Ceglédet fektették két vállra Hajdúböszörményben.

Mint írják, a sikerszéria szombaton 18 órától a 14. helyen álló Tata otthonában folytatódhat.

A nyolcadik pozíciót elfoglaló debreceni együttes szeptember közepén 36-24-re verte a Komárom-Esztergom vármegyeieket a DESOK-ban, azon a találkozón a kilenc találatig jutó Pethő Ákos volt a legeredményesebb játékosuk.

– Az őszi meccs előtt alaposan felkészültünk a tataiakból, gyakorlatilag semmivel sem tudtak meglepni minket – kezdte a beszélgetést Dobos Balázs. – Ezúttal is feltérképeztük az ellenfelünket, amelynek a kerete kissé átalakult a télen. Ugyan ebben a szezonban eddig nem igazán vitézkedtünk idegenben, ennek ellenére optimistán várom a találkozót. A formánk és a szeptemberi összecsapás egyaránt bizakodásra adhat okot – hangsúlyozta rutinos beállós.

Dobos a múlt héten hat góllal vette ki a részét a Cegléd elleni diadalból. Hozzá kell tenni, hogy nagy teher nyomta a vállát, mivel a másik beállós, István Péter betegség miatt nem léphetett pályára.

– Nagyon örülök, hogy végre kiszakadt a gólzsák, ezzel pedig segítettem a csapatnak. Elöl és hátul is remek teljesítménnyel rukkoltunk elő, ennek köszönhetően értékes két ponttal gazdagodtunk. Ki kell emelni Kiss Rolandot, aki tizenháromszor vette be a rivális kapuját, emellett több gólpasszt kiosztott. Nem lepődtem meg, hogy ennyire sült a keze, mivel már az edzéseken jól ment neki a játék. Ősszel a bajnokságban és a kupában egyaránt vereséggel zártuk a ceglédiekkel vívott meccset, ám most szerencsére vissza tudtunk vágni. Szeretnénk köszönetet mondani a drukkereinknek, ugyanis Böszörményben is hazai pályát teremtettek. Olyan lelkesen szurkoltak nekünk, hogy gyakran egymás szavát sem hallottuk – zárta mondandóját Dobos Balázs.