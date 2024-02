A Szolnok szerdai vereségének köszönhetően abban a tudatban léphetett pályára Andjelko Mandics együttese a férfi NB I. A 21. fordulójának zárómérkőzésén, hogy egy sikerrel a harmadik helyen mehetnek a válogatott szünetre. Ezúttal sem hengerelt a DEAC a találkozó elején, de a Sopron is sok hibával kezdett, így 4 perc után még mindig csak 3–2 állt a táblán. Az egykoron Debrecenben is megforduló Molnár Márton egy kettő plusz egyes akcióval mozdította el a holtpontról övéit, Da Silva és Sidibe dupláival pedig meglépett a házigazda (10–3). Mintha még a csapatok is érezték volna a csarnokban a női válogatott olimpiai selejtezős fájó kudarcát, mindkét oldalon sorra maradtak ki a dobások. A negyed záró percében Drenovac vezérletével egyre közelítettek a hajdúságiak, ám a szerb kiscsatár az utolsó pillanatokban Sitkut faultolta a triplavonalon, aki mindhárom egypontosát értékesítette, így 13–9–el zárult az alacsony színvonalú játékrész.

Az egyperces szünet után Mócsán és Mathis tripláival éledezni kezdett a mérkőzés, Da Silva révén pedig ismét ellépett héttel az SKC.

A folytatásban Tadics, Buljevic és Edwin is megszerezték első kosaraikat, de a fordítás már nem jött össze, Griffin két gyors kosara után Mandics jobbnak látta kikérni első időkérését a negyed derekán (25–19). Jól sült el a taktikai szünet, a DEAC 9–1–es futását Hőgye hárompontosa koronázta meg, így a találkozó során először kerültek előnybe fehér–feketék. Túl sokáig nem tudták tartani fórjukat, hiszen Mathis és Sidibe szinte azonnal fordított, de végül Edwin hatalmas zsákolása zárta a félidőt, így 30–30–al mehettek az öltözőbe a felek.

Leadták az előnyt

A fordulás után Mathis távolijára Williamson és Buljevic válaszolt három ziccerrel, így ismét Mócsánék jártak előrébb. Kőkemény védekezésével sokáig tartotta minimális előnyét a DEAC, de az igazi áttörés azonban a játékrész második felében jött, a csapatkapitány és Edwin kosarainak hála kétszámjegyűre hízott a differencia (39–51). Potocnik időkérése után védekezést váltott a Sopron, melynek köszönhetően stabilizálódott is a játékuk, de hiába zárta Da Silva hatalmas zsákolása a negyedet, így is hét pontos debreceni fórral mehettek az utolsó tíz percre.

A záró felvonás kezdetén Mócsán értékesített egy hármast faulttal együtt, de ezt követően megfogta őket a hazai zóna, a soproniak nyolc pontot szereztek sorozatban, mellyel újra látótávolságon belülre kerültek (55–58). Mócsán és Mathis szerezték meg a folytatásban harmadik triplájukat, de továbbra is inkább a házigazda maradt lendületben, olyannyira, hogy három perccel a vége előtt át is vették a vezetést Griffin közelijével (64–63).

A DEAC támadásai a végjátékra sem javultak fel, az extázisban védekező Sopron Da Silva büntetőivel és zsákolásával pedig el is döntötte a mérkőzést.

A Debreceni Egyetem a 69–64-esvereséggel nagy lehetőséget szalasztott el, öröm az ürömben, hogy legalább az egymás elleni eredményt sikerült a pozitív tartományban tartani, mely még jól jöhet a végelszámolásnál – tudósított a hajdúságiak honlapja.