A Debreceni Vízilabda SE felnőtt csapata számára nem indult jól az év, ugyanis a Komjádi Kupában egy rendkívül erős csoportban pont nélkül zárt, majd az OB1/B-s bajnokságban az éllovas AVUS Szombathely ellen hiába kezdett jól, végül egy góllal kikapott.

Újabb izgalmas küzdelem

A DVSE-Master Good a következő mérkőzését szombaton 17 óra 30 perctől játssza a PTE-PEAC Mighty Bulls ellen ismét hazai környezetben.

A debreceniektől eddig a legtöbb gólt Tőzsér Dávid szerezte, akinek neve mellé a kupában és a bajnokságban összesen 16 találatot jegyezhettünk fel, de jó teljesítményére és remek helyzetkihasználására a következő összecsapásokon is szükség lesz. A cívisvárosi vízilabdacsapat jelenleg 8-0-6-os mérleggel jelenleg a tabella 6. helyén áll, egy győzelemmel pedig akár az ugyancsak 24 pontos pécsieket, valamint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Diák- és Szabadidősport Club együttesét is megelőzhetné. A következő meccs arról is dönthet, hogy mely csapat haladhat tovább az élbollyal, és mely gárda ragad meg a középmezőnyben. Macsi Martinéknak szeptemberben a PTE-PEAC ellen 14–11-es vereséget szenvedtek, így van okuk miért visszavágni. A felek között ezúttal is egy szoros, végletekig kiélezett csatára van kilátás, így kiváltképp érdemes kilátogatni a Debreceni Sportuszodába.