A DEAC női futsalcsapata Dunaújvárosban vizitált vasárnap délután. Különböző okok miatt ugyan csak kilenc játékosra számíthatott Quirikó Vivien, ettől függetlenül elvárható volt az együttesktől a győzelem a sereghajtó csarnokában. Czégény Zsuzsa és Csepregi Gabriella sérülés, míg Üveges Katalin és Tóth Nóra betegség miatt nem juthatott szóhoz – áll a klubhonlap tudósításában.

Pocsékul indult a találkozó, hiszen a hazaiak Szabó Alexandra góljával már az első percben megszerezték a vezetést. Szerencsére hamar egalizált a DEAC, ugyanis a harmadik minutumban Horváth Viki bombázott a felső sarokba. Aztán a szünet előtt Fülöp gólpasszát követően Horváth ismét megvillant, majd Gajzágó Flóra növelte az egyetemisták fórját.

A második játékrészben Fülöp Dia is beköszönt, ezzel 1-4 állt az eredményjelzőn. A 30. percben Szabó Alexandra faragott az újvárosiak hátrányán, míg a lefújás előtt Hardon Rita kísérlete Sraj Bernadettről pattant az újvárosi kapuba. Az 5-2-es diadalnak hála megőrizte a veretlenségét a bajnokságban a DEAC, ebben az idényben két döntetlen mellett 16-szor nyertek.

– Tompán kezdtünk, de összességében a mi akaratunk érvényesült az egész mérkőzésen. Ha csak a helyzetkihasználást nézzük, akkor a hazaiak jobban gazdálkodtak a lehetőségeikkel, hiszen néhány helyzetből két gólt is szereztek, mi pedig több nagy ziccert is elpuskáztunk. Hozzáteszem, a dunaújvárosiak kapusa ezen a meccsen is remekül védett. Elégedetlen azonban nem vagyok, egy sornyi hiányzónk volt, de ennek ellenére is magabiztosan tudtunk nyerni – összegzett a deac.hu-nak Quirikó Vivien.