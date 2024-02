Erdélyi túrára utazott a hévégén a DEAC jégkorongcsapata, ugyanis az Erste Liga alapszakaszának második körében a Gyergyói HK-val és a Csíkszeredával is egy csoportba került. A szombati napon a fekete-fehérek a Gyergyószentmiklósi Műjégpályán szálltak harcba a pontokért, számolt be a debreceniek honlapja.

Gyergyószentmiklósra látogatott a DEAC jégkorongcsapata

Forrás: deac.hu

Kiváló iramban kezdődött a találkozó, főként a házigazdák diktálták a tempót, a DEAC inkább az ellencsapásokban bízott. Gönczi Lajos remekül teljesített a debreceni háló előtt, Tamminen ágyúzását hatalmas bravúrral hárította. A harmad második felében jött egy igazán veszélyes válasz: Mazzag Dániel a kapuvasra bombázott. Kicsivel később Bodó adta be a pakkot, ám az érkezők lemaradtak, ez sem volt kis lehetőség. Három és fél perccel a vége előtt Fejes Nándor tesztelte ismét a debreceni kapust, aki állta a sarat. A szünet előtt Orban adott középre, Szigeti pakkját Gönczi védte, a másik oldalon pedig Bucskin löketét hárította Rinne. Sylvestre még majdnem betalált, de az első etapban nem született találat.

Aztán csak beindult a gólgyártás

A második harmad voltaképpen ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, nagy volt a tempó, de gól továbbra sem született. Mihalik Gergőé volt az első kiállítás, ám kivédekezte a hátrányt a Debrecen, majd Bodó két lövését is semmissé tette Gönczi. Az ellencsapásból Bucskin megszerezte a vezetést az egyetemistáknak, megvolt a vezetés! Sokáig nem örülhettek a vendégek, ugyanis Bodó hamar egalizálta az eredményt. Sajnos Bodó a következő gyergyói előnyből ismét betalált, máris a házigazdák vezettek. Ezután nem sokkal Orban ziccerét fogta Gönczi Lajos, nem volt egyszerű a hajdúságiak helyzete ebben az időszakban.

Hazai támadással kezdődött az utolsó etap, Sárpátki és Sylvestre is közel járt a gólszerzéshez, majd Vincze maradt le a korongról a kulcspillanatban. Pár perc kellett hozzá, és már két góllal vezetett a házigazda: Bodó Christopher megszerezte a harmadik találatát is, megugrott a Gyergyó. Jobb volt a vendéglátó együttes ezekben a percekben, Sylvestre is közel járt a gólhoz, nem beszélve Császárról, de ezt is túlélték a debreceniek. Utóbbi helyzetet követően Dobmayert állították ki 2+2 percre. Ezt is kihasználták a gyergyóiak, Vincze már-már eldöntötte a mérkőzést. Az utolsó tíz percben Vincze az ötödik gólt is beverte Gönczi lábai között, így már tényleg eldőlt. És még volt hátra több mint kilenc perc. Nem sokkal később Novotny meglepte a hazaiak kapusát, szépen kozmetikázta ezzel az eredményt. Támadnia kellett a DEAC-nak mindenáron. Rétfalvy Kristóf bombázta is a gyergyói kaput, Rinne állta a sarat. Ha akadtak kétségeink, ki nyeri a meccset, elillantak: Dalhuisen öt perccel a vége előtt távolról betalált.

A Debreceni Egyetem vasárnap 17.30-tól a Csíkszereda otthonában játszik.