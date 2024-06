Kiképzési repüléseket végez az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár június 17-20. között 17 órától éjfélig, ezért több település környékén is nagyobb zaj- és hanghatásra kell számítani, közölte a dandár Facebook-oldala. Debrecen is ott van az értintett települések között, de Kecskemét, Eger, Miskolc, Mezőkövesd, Tiszafüred, Tiszaújváros, Orosháza, Békéscsaba, Szigetvár, Nagyatád, Kadarkút, valamint Kaposvár lakói is érzékelhetik a gyakorlatot.

Gripeneket hallhatunk Debrecenben is a kiképzési repülések miatt

Forrás: Napló-archív

A dandár hozzátette, hogy a délutáni és az esti repülések az éves kiképzési tervnek megfelelően, a pilóták képzettségének fenntartása, illetőleg a légtérvédelem folyamatos biztosítása érdekékben történik. Bejegyzésükben egyúttal a lakosság türelmét és megértését is megköszönték.