Két fülsértő robbanás rémisztette meg olvasónkat szerda délután Hajdúböszörményben – számoltunk be aznap a Haonon. Mint megírtuk, a hangokat valószínűleg az okozta, hogy vadászgépek húztak el felettünk, s bár az ügyben kerestük a Honvédelmi Minisztériumot, választ egyelőre nem kaptunk. A Facebook-oldalunkra érkezett kommentek alapján a hangrobbanást vármegyeszerte észlelték olvasóink, egyikük cikkünkre reagálva kifejtette, mit figyelt meg a tegnapi esettel kapcsolatban.

Alább részleteket közlünk leveléből.

Forrás: Tóth Attila

„Elöljáróban csak annyit, hogy sem Hajdú-Bihar vármegyei lakos (Karcagon lakom), sem honvédségi szakértő nem vagyok, de érdekel és figyelemmel követem a katonai repülést, így a Magyar Légierő repülőgépeit, helikoptereit és ezek tevékenységeit.

A tegnapi napon az MH 101. vitéz Szentgyörgyi Dezső Repülődandár Kecskeméten települt JAS-39 EBS HU Gripen repülőgépei tartottak láthatáron túli (BVR) elfogási és légtérrendészeti feladatokat a TRA 23-as (gyakorlatilag a teljes Észak-Alföld régió) légtérben, amelybe így Hajdúböszörmény is beletartozik. Tegnap két repülési váltás is itt gyakorlatozott nagyon jó időjárási viszonyok között (minimális felhő, nagy látótávolság), délelőtt 10-11 óra között három repülőgép, valamint 13-14 óra között négy repülőgép. Mindkét gyakorlatot sikerült megfigyelnem, a délutánit néhány fotó erejéig rögzítettem is.

Forrás: Tóth Attila

Az elfogási gyakorlatok során az ellenség (vagy nem kommunikáló, repülési tervvel vagy útvonalengedéllyel nem rendelkező polgári repülőgép) szerepét játszó vadászgépet „fogják el” és igazoltatják a géppárban (vezér és kísérő) repülő vadászgépek. A vezér az elfogni kívánt repülőgép mellé zárkózik, hogy vizuális kontaktusba kerüljön a másik pilótával, miközben a kísérője kissé lemaradva az elfogott repülőgép mögé zárkózik azért, hogy fedélzeti fegyvereit, ha szükséges, használni tudja. E manőverek végrehajtása közben fordul elő, hogy a géppár tagjai utánégetőt kapcsolva gyorsítanak, amelynek során átléphetik a hangsebességet, ami mennydörgésszerű, hangos hangrobbanást okoz. Ezt lehetett tegnap többször is hallani.

Forrás: Tóth Attila

Mivel a hangsebesség átlépésének feltételei szigorúan korlátozva vannak (éppen a hangrobbanás lökéshullámai által okozott károk megakadályozása miatt) és a repülőgépek fedélzeti adatrögzítő rendszere (fekete doboz) rögzít minden fontos adatot (magasság, sebesség, útvonal – GPS koordináta, hajtómű-fordulatszám, stb.), így kizárt, hogy a tegnap gyakorlatozó vadászrepülőgépek ne előírásszerűen tevékenykedtek volna.

Személy szerint örülök, ha hallom a vadászrepülőgépeket repülni, mert ez számomra azt jelenti, a Magyar Légierő pilótái teszik a dolgukat – vigyáznak ránk. Ha pedig az idő is jó és figyelemmel lehet kísérni a repülést, az igazi látványosság.”

Tóth Attila