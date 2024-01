Milosevics távozásával megüresedett egy hely a DVSC keretében, így akár kézenfekvő lenne, hogy a klubvezetés azon törje a fejét, szükség lehet egy új kapusra. A klub Instagram-bejegyzésben tudatta a követőkkel, Kusnyir Erik akár megfelelő is lehet a pozíció betöltésére. Érdemes azonban humoros oldalról megközelíteni a hírt, a fiatal jobbhátvéd biztosan nem vált posztot a tavaszi folytatásban.

A bajnokság egyik legjobb hátvédje

Szrdjan Blagojevics vezetőedző továbbá aligha szeretné az egyik alapemberét a kapuban látni. Kusnyir Erikről sokak úgy vélekednek, a liga legjobbjai között van saját posztján. A törökországi edzőtáborban egyébként már a csapatkapitányi karszalagot is viselte a Loki saját nevelésű bekkje. Sőt, abban is biztosak lehetünk, hogy ott szerepel a neve Marco Rossi noteszében. Posztján azonban nagy a konkurencia, az olasz mester leginkább Botka Endrének és Bolla Bendegúznak szavaz bizalmat, de nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan a debreceni játékos is magára öltheti a meggypiros szerelést.