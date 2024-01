Már megszokhattuk, hogy valamennyi sportágat figyelembe véve a dartsvilágbajnok kapja meg minden új esztendőben a vb-elsőségért járó hatalmas trófeát a londoni Alexandra Palace-ben. A 2023. december 15-én kezdődő, és 2024. január 3-án véget érő PDC darts-vb sem volt izgalmaktól mentes, talán az eddigieknél még nagyobb meglepetések szemtanúi lehettünk. Kezdődött azzal, hogy a dartstehetségén kívül a frizurájáról is elhíresült „tarajos gőte”, a kétszeres vb-győztes Peter Wright pocsék játékkal már rögtön az első meccsén kiesett. A nagymenők aztán körről körre hulltak, a korábbi győztesek közül Gerwin Price-on és Gary Andersonon is például az a Brendan Dolan fogott ki, akinek már rég jött ki a lépés ennyire. Aztán a negyeddöntőben már ő sem bírt azzal az angol csodagyerekkel, a 16 éves Luke Littlerel, aki remek játékkal búcsúztatta például két tapasztalt világbajnokot, Raymond van Barneveldet és Rob Cross-t is.

Amióta a korszakos zseni, a tizenhatszoros vb-első, angol Phil Taylor felhagyott a versenyszerű lándzsadobálással, a sportág bennfentesei legtöbben úgy ítélték meg, hogy helyét a rendre hernyózöld mezt viselő, tar kopaszra borotvált Michael van Gerwen veszi át. A holland klasszis már három vb-címet bezsebelt, és amely versenysorozatban dartstábla elé áll, mindig az egyik fő esélyes, ám kihívói rendesen akadnak. Tavaly a döntőben Michael Smith győzte le, – aki ezúttal már a nyolcaddöntőben búcsúzott – most pedig hiába szárnyalt sokáig, a legjobb nyolc közötti tompa teljesítményét Scott Williams használta ki.

A mostani eseményre azonban a legjobb formában a 28 éves Luke Humphries érkezett, aki korábbi depressziójából felépülve idén három major tornát is megnyert. A vb kezdete előtt egyébként a debreceni dartsosok java is az ő győzelmével számolt, a kilencnyilas kiszállók tekintetében azonban mellélőttek, ugyanis ezúttal egyet sem láthattunk – de ettől a színvonalra senkinek sem lehetett panasza, a 180-akból ráadásul rekord (914 darab) született.

Azonban talán arra a forgatókönyvre senki sem gondolt, hogy Humphries kétszer is az utolsó hajszálba kapaszkodva, gyakorlatilag a sírból visszahozva a meccset jut el a döntőig, ahol a korát meghazudtoló érettséggel teljesítő Luke Littler-el csap össze. A Luke-ok csatáját végül a két szettes mínuszból 7–4-re fordító Humphries nyerte, és talán jól is volt ez így, már csak a 73 darab 180-as dobás és a legmagasabb meccsátlag (108,74) miatt is kétségkívül megérdemelte. Littler sem lehet csalódott, hiszen immáron a ranglista 31. helyéig küzdötte fel magát, és mivel nem nyert a fináléban, a motivációjával továbbra sem lesz gondja. Mert most még csak Humphries tündérmeséje teljesedett ki, és bár a fiatal titánnak nem sok hiányzott, még nem most jött el az ideje. Azonban ha már most idáig elért, kerüljön szembe akármelyik nagyágyúval, a jövőben mire lesz még képes ellenük?