2023-ra már minden sportbarát tisztában van azzal, hogy a karácsonyi ünnepek és az újév környékén különleges jelmezekbe bújó szurkolókkal telik meg az Alexandra Palace Londonban. A december 15-én kezdődő PDC darts-világbajnokság a sportág hajdú-bihari rajongói számára is egy igazi ünnep.

A mezőnyben ezúttal hét korábbi világbajnokkal (Michael van Gerwen, Peter Wright, Gary Anderson, Michael Smith, Gerwyn Price, Rob Cross és Raymond van Barneveld) találkozhatunk. Jelenleg Michael Smith a címvédő, aki harmadik vb-döntőjén tudott először nyerni a Michael van Gerwen elleni finálén – amelyen a dartstörténelem legjobb legjét mutatták be.

Ezúttal is kilencvenhatan mérik össze tudásukat, a legjobb harminckettő a második fordulóban kapcsolódik be a küzdelmekbe. A január 3-án záruló torna összdíjazása 2,5 millió font, amelyből a győztes markát 500 ezer, míg döntőbeli ellenfelét 200 ezer üti.

A HAON utánajárt, hogy a debreceni dartsosok hogyan követik majd a világeseményt. A Golden Bullstól és a DEAC darts szakosztályából négy-négy versenyző mondta el, hogy kinek a győzelmére számít, és hány kilencnyilast tippel.

Goron Gergő, Pop Noémi, Balogh László és Szilágyi Ádám

Fotó: Golden Bulls magánarchívum

Új bajnokot avathatnak

– Mivel rendkívül sok fiatal jutott főtáblára, idén az eddigieknél is izgalmasabb vb-re számítok – kezdte Szilágyi Ádám, a Golden Bulls dartsosa.

Bár a papírforma könnyen borulhat, Van Gerwen-t és Gerwyn Price-t sose lehet leírni. Azonban a 2023-as esztendőben nyújtott teljesítménye alapján szerintem Luke Humphries lesz a végső befutó. A kilencnyilasok tekintetében kettőnél többre számítok, kíváncsian várom mit hoznak ki majd magukból a versenyzők

– hangoztatta.

Ugyan Goron Gergő (Golden Bulls) szerint is Luke Humphries lesz a bajnok, ám úgy érzi, hogy Gary Andersonnak is jó esélye van a kupa elhódítására. – Ahogyan az előző években, úgy most is igyekszem majd követni az eseményeket. Bár nem sok szabadidőm van, a karácsonyi időszakot pedig elsősorban mindenki a családdal tölti, de valamely versenynapot a klubtársaimmal biztosan közösen nézzük majd. Bátran, három kilencnyilast tippelek, de nagyon nehéz itt mindent megjósolni, mert sokszor tényleg csak nüanszok döntenek – mondta.

Pop Noémi (Golden Bulls) felnevetett, hiszen annak ellenére, hogy nem beszéltek össze, szerinte is Humphries az egyik fő esélyes, de véleménye alapján Van Gerwen lesz a végső befutó.

Szeretnénk a vb minden percét kiélvezni, a mostanit még sokáig emlegetni fogjuk. Ami a női versenyzőket illeti, szerencsére már több éve vannak jelen az élmezőnyben, persze az ő sikerükért is szorítok majd.

– nyilatkozta.

A szintén az Arany Bikák dartsosa, Balogh László szerint míg Van Gerwen a jelen, addig Humphries a jövő hatalmas tehetsége, de már az is lehetséges, hogy most eljön az ideje, és egészen a döntőig menetel. – Biztos vagyok benne, hogy a kilencnyilasok tekintetében is meglátjuk majd, mennyire jó színvonala van a vb-nek, hisz minimum hárommal számolok – tette hozzá.

Szó esett arról is, hogy a budapesti, ám a Golden Bulls kötelékéhez tartozó Székely „Penge” Pál állt legközelebb ahhoz, hogy magyar versenyzőt lássunk a vb-n. Azonban a bravúrhoz nem sok hiányzott, hiszen már csak két győzelemre volt tőle.

A DEAC dartsosai a világbajnokság közben is gyakorolnak majd

Fotó: DEAC-archív

Legyen minél több 180!

A DEAC-os Incze Viktória már rendkívül izgatott a vb-t illetően, szerinte az lesz a világesemény különlegessége, hogy minden eddiginél kiegyensúlyozottabb a mezőny.

A korábbi évekkel ellentétben most hat-hét esélyese is van a versenynek, nehéz megsaccolni most ki lesz a bajnok. Van Gerwennek szurkolok, de egy fokkal talán Humphries most még jobb formában van. Tavaly együtt néztük a finálét, és együtt örültünk a kilencnyilasnak. Most is biztosan összeülünk majd, és közösen követjük az eseményeket

– fogalmazott. Incze Viktória arról is beszélt, hogy a két női versenyző, Sherrock és Suzuki is okozhat az elején meglepetést. Azonban nem szeretne hatalmas jóslatokba bocsátkozni, helyette inkább csak élvezi a televízió előtt töltött időt.

– Még szép, hogy fogom követni a PDC darts vbt-t – hangsúlyozott Kovács Patrik (DEAC). – Most azt a játékost várom győztesnek, aki az elmúlt három nagy major tornát megnyerte, az pedig nem más, mint Luke Humphries. Csapatépítő bulin, a családdal, vagy egyedül, teljesen mindegy hol vagyok, de a történéseket mindenhol követni fogom. Bizonyára kilencnyilas is lesz, talán még több is. Azért is szurkolok, hogy legyen minél több 180, hiszen a főszponzor ezek után annyiszor 1000 fontot ajánl fel azoknak, akik prosztatarákkal küzdenek. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, szeretem, ha ilyen nemes kezdeményezésre van példa – vélekedett.

A pillanatnyi forma dönt

Vályi Attila (DEAC) szerint a nemzetközi verseny színvonala folyamatosan emelkedik, éppen ezért megjósolni is nehéz ki nyerhet. – Bár mostanában nem sok szabadidővel rendelkezem, hiszen egy fontos versenyre készülök, azért bele-bele nézek majd az eseményekbe.

Most tényleg bárki odaérhet a csúcsra. Sokakkal ellentétben az idősebb, tapasztaltabb versenyzőket látom esélyesnek, ilyen a két skót: Gary Anderson és Peter Wright. Ha azonban nem a szívemre, hanem az eszemre hallgatok, akkor valószínűleg a Smith, Humphries vagy Van Gerwen lesz az első.

– Nem tudom mi van a játékosok fejében, de a koncentráció, a kiegyensúlyozottság nagyon sokat számít, egy-egy súlyos hiba könnyen megbosszulhatja magát – mondta Vályi Attila, aki egyébként négy kilencnyilasnál sem lepődne meg.

Az esélyeket utoljára Kiss Imre (DEAC) latolgatta. – Michael Smith rajongó vagyok, nagyon boldog lennék, ha összejönne számára a címvédés. Rajta kívül még Van Gerwent, Humphriest és Wright-ot váom a top négybe. A mezőny már sokkal kiegyenlítettebb, mint évekkel ezelőtt volt, senkit sem lehet leírni. Gary Anderson például azért nem áll annyira jól a világranglistán, mivel nem vesz annyi versenyen részt, viszont ő is sokáig juthat. Két vagy akár több kilencnyilas dobással is találkozhatunk, hisz mindenki csúcsformában érkezik. Bármi is történik, mi a közösségünkkel ott leszünk a képernyő előtt, és szurkolunk kedvenceinknek – zárta.

A debreceni dartsélet az ünnepi időszakban sem áll le, hiszen a Golden Bulls és a DEAC is rendez versenyeket.