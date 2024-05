– Az év egyik legszebb időszaka, amikor a kultúra kiköltözik a Nagyerdőre, és a szabadtéri színpad megtelik élettel – vezette fel a Nagyerdei Szabadtéri Színpad idei kínálatáról szóló sajtótájékoztatót Papp László, Debrecen polgármestere a helyszínen. Üde színfoltnak nevezte a programsorozatot, mely idén június 24-től augusztus végéig 9 előadást és 3 zenés produkciót sorakoztat fel. Fontosnak mondta, hogy nem „csak” a Csokonai Színház művészei, hanem más teátrumokéi is fellépnek, reprezentálva a Kárpát-medencét; nagyváradi, budapesti, szegedi, kaposvári érintettségű darabokat is láthat majd a közönség. Ezeken túl Kovács Kati jubileumi koncertje, Demjén Ferenc koncertje és a Szécsi Pál 80 Emlékkoncert lesz hallható.

Papp László polgármester beszél a Nagyerdei Szabadtéri Színpad idei kínálatáról szóló sajtótájékoztatón (jobbján Bíró Rozália, balján Czvikker Katalin

Forrás: Czinege Melinda

Külön öröm, hogy a Nagyváradi Szigligeti Színház is elhoz egy előadást, éppen az ő Csinibabájukkal kezdődik majd a programsor. Nagyváraddal különösen erős és mély kulturális kapcsolatrendszere van Debrecennek; amellett, hogy testvérvárosunk, különböző európai uniós fejlesztési programokban nagyon jól tudtunk együttműködni

– mondta a polgármester, megemlítve, hogy a Szigligeti Színház felújítása és a Csokonai Fórum kialakítása is részben RO-HU pályázat keretében történt. – A közös munka segít abban is, hogy a határon túli magyarság számára ne vesszen el a magyar kultúra – hangsúlyozta.

Nagyvárad a szabadtéri színpadon

– Debrecen sikerének örülni ugyanaz, mint a saját sikerünknek örülni, hiszen a kultúra, a hagyomány, a történelem összefűz minket, családtagként gondolunk egymásra. Itt lenni pedig, a százéves fák alatt csak szebbé teszi a testvérvárosi kapcsolatot – jelentette ki Bíró Rozália, az RMDSZ parlamenti képviselője.

Emlékeztetett rá, hogy 2013-ban kelt át először a határon egy debreceni karneváli virágkocsi és aratott tetszést Nagyváradon, azóta pedig számos kulturális program, infrastrukturális beruházás és egyéb területen történt közös munka erősítette ezt a köteléket. Reményét fejezte ki, hogy számos lehetőséget találnak még a települések további „hidak” építésére, és úgy vélte, ha a kihívások adta feladatok megoldását tudatosan vállaljuk, akkor biztos a siker.

– Debrecen mindig is példaértékű nyitottsággal fordult Nagyvárad felé, most pedig egy újabb téglát építünk be közös erődítményünkbe – fogalmazott Bíró Rozália.

Méltatta a testvérvárosi, azon belül is a kulturális kapcsolatokat, valamint Nagyvárad és Debrecen közös szellemiségét Czvikker Katalin, a Nagyváradi Szigligeti Színház főigazgatója. A Csinibabáról elmondta, az tartalmas, de egyben szórakoztató darab is, van benne méltóság, és egyfajta romantika egy letűnt kor után.

Mátyássy Szabolcs, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen igazgatója

Forrás: Czinege Melinda

Könnyed és tartalmas színház

Mátyássy Szabolcs, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen igazgatója azzal kezdte, hogy ez lesz az első olyan szabadtéri évad, mely már teljes egészében a teátrum új vezetésének „gondolatai mentén halad”.

Fontosnak nevezte, hogy egy nyári színház olyan darabokat játsszon, amelyek könnyedebbek, szórakoztatóak, ugyanakkor komoly szakmai minőséget is képviselnek, és ők igyekeztek ilyen produkciókat összeválogatni. Két programot emelt ki a kínálatból, az egyik A Pál utcai fiúk musical, melyet a Csokonai kőszínházban 99-szer játszottak, és a szabadtérin lesz majd a 100. (illetve másnap a 101.) előadása, ahova a szerzőket és a korábbi szereplőket is meghívták. A másik kedvence pedig a Szegedi Kortárs Balett Carmina Burana című táncjátéka, mely 2001 óta az egész világot bejárta.

Azt is elmondta, hogy a tavalyi árakhoz képest mindössze egy szimbolikus, 90 forintos emelés történt, egyfajta gesztusként a nézők felé, és a megszokott kedvezmények továbbra is érvényesek lesznek.

– Nem véletlen, hogy a Csinibabával kezdünk; a nyitás egy közös ünnep lesz a testvérvárosunkkal. S az sem véletlen, hogy a Carmina Buranaval zárunk, ami az örök újjászületés üzenetét hordozza; ezzel a körforgással zárjuk a nyarat. Majd rögtön utána nyitjuk a kőszínházi évadot, és ez így az állandó megújuláshoz vezető út – mutatott rá Szabó K. István, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen művészeti vezetője.

Szabó K. István, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen művészeti vezetője

Forrás: Czinege Melinda

Vígjáték és műfaji kísérlet

Beszélt a még nem említett darabokról; így a Még egy kört mindenkinek című vígjáték egy nagy sikerű dán film színpadi változata, „míves anyag”; a kaposvári Csiky Gergely Színház Debrecenben ritkán látható társulata pedig az Oscar című fergeteges vígjátékot hozza el. Látható lesz a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Régi tánc, új nemzedék című, szintén rendkívüli minőségű produkciója, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház pedig, mely régen fordult meg nálunk, a Bolha a fülbe című remek előadással érkezik.

A már említett három koncert feledhetetlennek ígérkezik, a Carmina Burana pedig remélhetően méltó megkoronázása lesz az idei évadunknak

– tette hozzá.

Még egy darabról, a Nőt vagy életet című különleges előadásról beszélt Vida Péter, a budapesti Thália Színház színművésze. Mint elmondta, a Groucho Marx amerikai humorista életét alapul vevő produkció egy furcsa műfaji kísérlet, és színházi csemege is egyben. Interaktív előadás, melyben a színészek „együtt játszanak” a nézőkkel, alkalmazkodva hozzájuk és bevonva őket a darab alakításába. Hozzátette, nagyon várja már ezt a debreceni fellépést.