Egy nagy debreceni baráti társaság – kiegészülve szegediekkel, valamint Tisza-Duna közi síkvidékiekkel, no meg a Cívishír beépített emberével – immár visszatérő vendége a világ legőrültebb sporteseményének, a dartsvilágbajnokságnak, amelyet minden év decemberében és januárjában rendeznek meg, százmilliók szórakoztatására, hála a tévéközvetítésnek is.

Forrás: Cívishír

A viktoriánus korban, Észak-Londonban, Wood Green és a Muswell Hill közötti magaslaton épült Alexandra Palace ad otthont az eseménynek immár 2008 óta. (Előtte az essexi Circus Tavernben rendezték a legmagasabban rangsorolt szervezet, a PDC világbajnokságát.) Az angolok által csak Ally Pally-nek becézett helyszínen valóban otthonra talált a kocsmasportból kinőtt látványosság. A debreceni bankigazgató és DEAC-ikon, Katona László – aki idén társult a hajdúsági csapathoz – találóan jegyezte meg december 17-én, vasárnap este, amint betoppant a helyszínre:

Ez tényleg olyan, amilyennek az ember elképzeli a tévé előtt ülve. Vagyis itt mindenki „hülye”, és patakokban folyik a sör.

Egy másik újonca a debreceni csapatnak a belváros legszínesebb egyénisége, az élelmiszer export-importőr Yanco López Miranda volt. A diplomata család sarjaként több mint két évtizede Magyarországra telepedett kubai születésnapi ajándékként találkozhatott – többek kötött – Freddy Kruegerrel, Hulk Hogannel, a fiatal Woody Allennel, a szőrös mellkasú Britney Spearsszel, a borostás Hófehérkével.

Az ókortól a mesehősökig

A darts-vb ugyanis egy nagy jelmezbál is egyben. Mint egy előrehozott farsang. Vagy csak szimpla hülyéskedés angol módra.

A történelem minden korából találunk itt képviselőket, ókori görög filozófusokat, viking harcosokat, keresztes lovagokat, spanyol inkvizítorokat, mexikói forradalmárokat, püspököket és apácákat, királyokat és királynőket, fregattkapitányokat és matrózokat. Harci díszben pompázó VIII. Henrikből és zsoldosaiból például egyszerre több is jut egy estére, de felvonul szinte a teljes állat- és mesevilág: pingvinekkel, sárkányokkal, teknőcökkel és csigákkal, Spongya Bobbal, Malackával, a Vasorrú bábával és számos szakállas bajor „lánnyal” (bayerische frauen) is összefut az ember a lelátón vagy a férfi vécében, ahol a sok sör miatt minden második szünetben megfordul. Szó sincs koedukált illemhelyiségről, csak arról, hogy itt a női szerepeket is mind férfiak játsszák, mint Shakespeare idejében. Így ha a vécében, a szomszéd piszoárban éppen egy 100 kilós, bajuszos Csipkerózsika könnyít magán, akkor nem gondol senki transzneműségre, vagy arra, hogy megérett a világ a pusztulásra. Ez nem az a kurzus. Ez csak egy jó móka!

Természetesen a dartsvilágbajnokság nem csak a férfiak terepe, mint Shakespeare hajdani Globe-jában a színpad, hanem a nőknek is rendkívül fontos szerep jut az Ally Pally-ben, nevezetesen az, hogy megmaradnak nőknek, kicsípik magukat, és rendkívül élvezik, ahogy a garatra felöntött férfiak legeltetik rajtuk a szemüket, és maguk kaparnák ki annak a szemét, aki emiatt szexizmust kiált.

No de ez csak egy költői túlzás volt, nyoma sincs ott erőszaknak, a biztonság mindenek felett áll. Még a vécében is biztonsági őr vigyáz a rendre, és az asztaloknál vagy a lelátókon már a rossz nézésért is kivezetik az illetőt. De senkinek nem jut eszébe rosszul nézni, még a magyarnak sem, amikor szembesül a büféárakkal a bejárat után. Legfeljebb nyel egy nagyot, majd megveszi 27 fontért (cirka 11 500 forint) a kancsó sört, amely négy pint (1 pint = 0,568 liter) csapolt nedűt tartalmaz, és csak egy baja van: itatja magát.

No de egyszer élünk! – kiált fel az első után a hangulattól is megrészegült hazánk fia, és megveszi a második korsót, majd a harmadikat, vagyis annyit iszik, amennyi belefér, mint ahogy ott minden náció tagja teszi lelkesen. Mert ez bizony egy nemzetközi mulatság! Bár az angolok vannak többségben, német, spanyol, lengyel és cseh „őrültekkel” is váltottunk néhány szót. (Azt csak zárójelben jegyezzük meg, hogy alkoholfogyasztásban hazánk fiai a második helyen végeztek, megszorongatva az élen záró házigazda briteket.)

Nem egy luxusutazás

Ha már árakról is esett szó, ne rejtsük véka alá a többi kiadást sem! Ez korántsem egy luxusutazás. Megfelelő idejű (októberi) repülő- és szállásfoglalással mintegy 200 ezer forintból kijön fejenként egy londoni hosszú hétvége decemberben, amennyiben a Four Seasons vagy a Hilton helyett megfelel egy külső kerületben lévő szerény magánszállás, taxi helyett pedig busz vagy metró. Wood Greenben például hét fontért (kb. 3 ezer forint) akkora giroszt vagy dönert adnak az arabok/törökök, hogy a 115 kilós, nagyevő debreceni barátunkon is kifogott. Az alkohol (sör, bor, rövid ital) kétségtelenül lényegesen drágább, mint itthon, de azt ugyebár nem kötelező mértéktelenül fogyasztani.

Napi mintegy 10 ezer forintot kell szánni az utazásra, Londonban ugyanis van mit nézni és érdemes a dartsvilágbajnokságon túl is, a közösségi közlekedés pedig egyszerűen tökéletes, csak éppen a tömegiszonyt kell legyőzni arra a három napra.

Aki augusztusig nem gondoskodott jegyről, annak marad a tévé: a világ legjobb dartsjátékosait felvonultató PDC szervezet világbajnoksága december 15-én, pénteken kezdődött, és január 3-ig tart a londoni Alexandra Palace-ban. Karácsonykor (beleértve 26-át, a Boxing Day-t) és szilveszterkor pihen a mezőny, egyébként napi két programot tarnak, magyar idő szerint 14 órától és este 8-tól. A Sport TV jóvoltából Magyarországon is élőben nyomon követhető a vb az első mérkőzéstől az utolsóig.

Aki most kapott kedvet a világbajnoksághoz, érdemes tudnia, hogy a mérkőzéseket szettekre játsszák: az első két fordulóban három, a harmadikban és a negyedikben négy, a negyeddöntőben öt, az elődöntőben hat, a döntőben hét szettet kell nyerni a győzelemhez. Egy szetthez pedig három győztes leg (501, dupla kiszálló) szükséges.

A vb összdíjazása 2,5 millió font. A győztes 500 ezer fonttal lesz gazdagabb. Hogy ki viszi haza a mintegy 211 millió forintnak megfelelő summát, azt most nehéz lenne megmondani. A debreceni különítmény december 17-én, vasárnap este éppen a bukmékerek által a legnagyobb favoritnak tartott Luke Humphries-t fogta ki, aki sima három szettben jutott tovább. Így immár ő a mi emberünk, hátha január 3-án este, a döntő után elmondhatjuk, hogy élőben láttuk a világbajnokot!