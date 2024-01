„Komoly célokkal vágtunk neki a 2023-as évnek, hamar edzésbe is álltunk, az újév második napja már a munkáról szólt. Nem maradtunk sokáig januárban sem mérkőzés nélkül, a Nyírség FC otthonában kezdtük meg a Magyar Kupa szereplésünket, 11 gólt szerezve utazhattunk haza Újfehértóról. A bajnoki szereplés váratott magára, hiszen a hónap közepén válogatott játékosaink (Rábl János és Nagy Imre) Horvátországban mérkőztek meg a Futsal Week tornán, ahol a nemzeti csapat aranyérmet szerzett. Az első bajnoki mérkőzésünkre az évben 19-én került sor, az ELTE-BEAC gárdáját fogadtuk, érvényesült is a papírforma, 3-1-es hazai győzelem. Mozgalmas hónap volt, ebben a naptári egységben jelenthettük be téli igazolásunkat, a székely centert, Tifán Tamás Norbertet, aki azonban nyáron távozott is” – olvasható a MVFC Berettyóújfalu Facebook-csoportban. Bővebben itt olvasható a januári évértékelő.