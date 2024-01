Egyre gyakoribb, hogy a profi sportolók a felsőoktatásban is jelen vannak. Ahogyan korábban megírtuk, Megyeri Balázs a Debreceni Egyetemen tanul. Azt már korábban megtudtuk, hogy a DVSC saját nevelésű támadója, Bárány Donát is hallgató a profi futball mellett. A csatár az egyetem honlapjának nyilatkozott. – Azért választottam a Debreceni Egyetemet, mert szeretnék elhelyezkedni a sport után a civil életben is – mondta.

Remek szezonja van

A tanulás mellett egyébként Bárány Donátnak is kiváló idénye van, főleg az előzőkhöz képest. A támadó a Vasutas valamennyi meccsén pályára lépett, ráadásul kezdőként. Az ihletett forma eredménye nem csupán a sok játékperc: a közelmúltban szerződését is meghosszabbította a Loki. Egyelőre még nem kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól Dodó, de nem csoda, hogy sok drukker már a nemzeti tizenegybe követeli a csatárt.