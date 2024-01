A Loki hétvégi ellenfelének vezetőedzője, Kuznyecov Szergej távozik a posztjáról, számolt be a DVTK honlapja.

– Annak tudatában hoztunk meg ezt a nehéz döntést, hogy tudjuk, néhány nappal a bajnoki rajt előtt nem ideális edzőt váltani.

Ám senki nem lehet fontosabb, mint a klub, a DVTK család értékeivel senki nem fordulhat szembe. Csak olyan kollégákkal tudunk együtt dolgozni, akik számára a DVTK előrébb való, mint a a saját márka építése.

Aki ezzel nem tud azonosulni, attól, ha fájdalmas is, de meg kell válni – mondta dr. Magyar Mátyás, a klub tulajdonosa. – Az elválás egy folyamat eredménye, korábban is láttunk arra utaló jeleket, hogy elkerülhetetlen ez a pillanat, mégis próbáltunk mindent megtenni az elkerüléséért – folytatta a tulajdonos. Egy közös úton indultunk el együtt másfél évvel ezelőtt. Bármilyen sikereket is értük el, ha valaki letér erről a közös útról, akkor nem tudunk más döntést hozni – írták a klub közleményében.