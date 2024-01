Arra szeretném kérni a szurkolókat, hogy minél több meccsre jöjjenek!

– hangzott el a Loki tavaszi szezon előtti sajtótájékoztatóján a klub elnöke, Ike Thierry Zaengel szájából. A szerdai eseményen a klub képviselői immár szokásos módon bemutatták a téli átigazolási időszakban szerzett futballistákat, beszéltek a rövid, illetve hosszú távú terveikről, továbbá a labdarúgók is elárulták, miért választották a debreceni együttest.

Az esemény előtt pár perccel jelentették be, hogy Kocsis Dominik Debrecenben folytatja pályafutását. Természetesen a friss igazolás is jelen volt a sajtótájékoztatón.

Hosszú napokon vagyok túl, tegnap érkeztem a városba. Azt sajnálom, hogy a felkészülést nem tudtam a srácokkal együtt végezni, de alig várom, hogy belevessem magam a munkába

– kezdte rövid bemutatkozását a legújabb Loki-játékos.

Kellenek a szurkolók

A DVSC elnöke, Ike Thierry Zaengel az ilyenkor szokásos módon az elmúlt évekről beszélt. Kiemelte, még fejlődnie kell a csapatnak. – Két évvel ezelőtt azt mondtam, hogy három esztendőre gondolkozunk. A változások, amelyek zajlanak a klub körül, a fejlődés érdekében történnek. A fejlesztés része volt Szrdjan Blagojevics is, teljesen más szintre emelte a klubot. Mindennap azon dolgozunk, hogy jobbak legyünk. Arra szeretném kérni a szurkolókat, hogy minél több meccsre jöjjenek. A nemzetközi meccseken és az FTC ellen telt ház volt, de még több emberre van szükségünk. Fantasztikus ultráink vannak, de mindenkire szükségünk van. Gyönyörű stadionja van a városnak, amelyben egyre többen vannak, de ennél is jobbnak kell lennünk. Az örökség és a történelem ennek a klubnak a védjegye, ezért a múzeum is el fog készülni, erre is szüksége van a fanatikusainknak – fejezte be mondandóját.

Forrás: Czinege Melinda

Fókuszban a fiatalok

Makray Balázs cégvezető köszöntötte az összegyűlteket, s elsőként azt hangsúlyozta, minél magasabb szintre szeretnének kerülni.

Mindenki tudja, hogy pozitívan gondolkodunk, mindig fentebb szeretnénk lépni. A küldetésünk az állandó fejlődés, igaz ez az akadémiánkra is. Amióta átvettük a klubot, mindenben sikerült magasabb polcra kerülni. Külön hangsúlyt fektetünk a fiatalokra, az igazolások pedig abszolút a jövőnek szólnak

– kezdte. A szakember említést tett többek között a tavaly távozó Baráth Péterről is. – Azt nem lehet várni, hogy egyik napról a másikra minden klappoljon, hiszen mindenhez idő kell. Nem csupán azért szeretnénk saját nevelésű játékosokat alkalmazni, hogy megfeleljünk a fiatalszabálynak. Büszkék vagyunk például, hogy Baráth Pétert is sikerült kész játékossá nevelni, aki jelenleg a lengyel bajnoknál futballozik. Az érte kapott összeget igyekeztünk a lehető legjobban a klubba fektetni. A csapat vélhetően készen áll a kezdésre, de távozók még biztosan lesznek a következő napokban – nyilatkozta, majd hangsúlyozta: nem véletlen, hogy mind a négy érkező fiatal játékos, és sok szűrőn mentek keresztül, amíg idekerültek.