A DVSC Schaeffler az utóbbi két hétben mind a bajnokságban, mind a Bajnokok Ligájában nehéz ellenfelekkel küzdött meg. A debrecenieknek a Buducsnoszt elleni siker után azonban a Győr, az Odense és a Ferencváros ellen sem jött össze a bravúr, így a Magyar Kupa negyeddöntőjében, Dunaújvárosban igyekeztek javítani.

A mérkőzés felvezetőjében Szilágyi Zoltán, a Vasutas vezetőedzője portálunknak arról is szót ejtett, miszerint kimondható, hogy a Loki az esélyes. Azonban felhívta a figyelmet, hogy a DKKA-t nem lehet leírni, mivel hazai környezetben már többször is okozott meglepetést. A szakember azt is kiemelte, hogy nagyon koncentráltan kell kézilabdázni, mivel az ellenfél könnyen megbosszulhatja a kihagyott ziccereket.

Álomszerű kezdés

A Lokomotív tagjait ezúttal fehér-fekete szerelésben láthattuk, az együttes a Catherine Gabriel – Töpfner Alexandra, Kácsor Gréta, Füzi-Tóvizi Petra, Hámori Konszuéla, Vámos Petra, Petrus Mirtill lépett pályára.

A tiszta pirosban játszó dunaújvárosiak kezdték a találkozót, majd Szalai Babett révén rögtön meg is szerezték a vezetést. Azonban a hajdúságiak Hámori góljával egyenlítettek, majd Füzi-Tóvizi remek találatával a 4. perc elején át is vették a vezetést. Aztán Kácsor is beköszönt, és Gabriel bravúros védésein kívül megjegyezhetjük még, hogy lerohanásból Petrus többször is eredményes volt. A lokisták faképnél hagyták a hazaiakat, és folyamatosan, szinte minden támadásból beköszöntek Oguntoye Viktória kapujába.

Tíz percet követően már 3–8 volt az eredmény, melynek láttán a Pest vármegyei szurkolók is lefagytak.

Jó folytatás

Vámos Petra kétperces kiállítását követően a házigazdák egy góllal ugyan feljebb zárkóztak, de a cívisvárosiak gyors indításból, játszi könnyedséggel szórták továbbra is szórták a gólokat. A DKKA védekezését egyértelműen rendbe tenni, amit felismert az edző, Virág Roland is, és 14. percben letette a zöld kártyát az asztalra. A rövid taktikai utasítás mit sem ért, hisz a DVSC egyre csak hízlalta előnyét.

Szorosabbá vált

A nyolc gólos különbség (4–12, majd 5–13) miatt a Dunaújváros kapuscserével is próbálkozott, Wéninger Alexandra pedig meg is hálálta a lehetőséget, és jónéhány védéssel segíteni tudta alakulatát. A 27. minutumban 10–15 volt az állás, mellyel Szilágyi Zoltán nem volt túlzottan elégedett, és magához hívta a lányokat.

Azonban a Lokinál a hihetetlenül jó kezdés után valami mégis megtört, a DKKA pedig oly annyira kikecmergett a gödörből, hogy a 29. percben csupán három gól volt a differencia. Aztán Jovana Jovovity még betalált, így 12–16-nál vonulhattak a felek az öltözőbe.

Visszaállt a különbség

A második félidő elején Petrus az ötödik lövéséből már az ötödik gólját szerezte, majd Töpfner neve mellé is egy újabb gyors találatot jegyezhettünk. A második etapból még csupán négy minutum telt el, és ismét egy rövid pihenő jött, mivel a helyszínen az eredményjelző elsötétült, a technikai probléma miatt pedig állt a játék. Az újraindulás után Töpfner előbb hetesből, majd akcióból is megzördítette az ellenfél hálóját, majd Hámori keze is elsült, és már kilenc gól (14–23) volt a két csapat között.

Töpfner kilencedik góljával a 42. percben pedig már tíz egységnyi volt a különbség, így a hajdúságiak abban a tudatban fordulhattak a végjátékra, hogyha nem hibáznak óriásit, a dunaújvárosiaknak már nincs sok esélyük felzárkózniuk.

Megcsinálták!

A hazaiak egy időkérés után próbálták az utolsó utáni szalmaszálat megragadni, ám a csapaton a korábban Debrecenben is megforduló Szalai Babett és a cívisvárosban nevelkedett Borgyos Panna sem tudott segíteni. A DVSC Schaeffler a végén már egyértelműen a vasárnapi, Bietigheim elleni BL-meccsre tartalékolt, ezáltal az addig csak kispadon ülő játékosok is szóhoz jutottak. A gólvonalon Bartulovics is jól teljesített, az utolsó percekben pedig Csernyánszky Liliána és Vámos Míra is megcsillogtatta tehetségét.