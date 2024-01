Fájdalmas vereséget szenvedett legutóbb a Bajnokok Ligájában az Odense ellen a DVSC Schaeffler, mely után Catherine Joelle Gabriel a Sport1 TV Harmadik félidő című műsorába látogatott. Petur András műsorvezető azzal fogadta a debreceniek francia kapusát, hogy „nem szabad kétszer ugyanabba a folyóba lépni”, ám a Loki az idei szezonban már sokszor abba a hibába szaladt bele, hogy egy-egy meccs elején sorra kapta a gólokat, és aztán onnan kellett felállni.

– Igen, én is ismerem a mondást, de hirtelen nem is jut eszembe, hogy franciául milyen kifejezéssel használjuk pontosan – kezdte Catherine Gabriel. – Tény, hogy a BL-ben többször is rosszul kezdtünk, melynek az okát nem is tudom igazán megmondani. Az utóbbi időben elég sokat utaztunk, néha a fáradtság is érződött a játékunkon.

Azonban mindig komolyan vesszük a mérkőzéseket, és legyen szó akármilyen összecsapásról, megteszünk mindent a győzelemért

– hangoztatta a kapus.

Gabriel mindig együttél a játékkal

Fotó: Napló-archív

Energiavámpír

A műsorban aztán arról is szó esett, hogy a meccseken Catherine Gabriel általában többet fut, mint az egy cerberustól elvárható. – A mindennapi életben nagyon dinamikus vagyok, és jól kifejezem az érzéseimet. Ez az intenzitás a mérkőzéseken is látszódik rajtam. Szeretek együtt élni a játékkal, rengeteg energiámmal pedig igyekszem a csapattársaimat segíteni. Olykor úgy is érzem, hogy nekem több terület kell, talán ezért mozgok sokat, és segítem akár feljebb is a többieket. Természetesen feldobna az is, ha az ellenfél kapujába dobnám a labdát, de elsősorban persze a védés a feladatom – mondta.

A DVSC kézisei számára 11 forduló után az is biztossá vált, hogy továbbjutottak a csoportból, és a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában is megmutathatják tudásukat. Gabriel kiemelte, hogy rendkívül boldog, és a motivációjával a folytatásban sem lesz probléma.

– A csapat a BL-szereplésnek köszönhetően láthatóan folyamatosan fejlődik, nagyon büszke vagyok a csajokra. Mindig a lehető legtöbbet akarjuk kihozni magunkból, és bár a sorozatban a DVSC Schaefflernél jobb erőkből álló együttesek is vannak, ambíciónkkal nincs gond – vélekedett.