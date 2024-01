A DVSC Schaeffler hazai környezetben fogadta a Ferencvárost szombat este 18 órakor a női kézilabda NB I. 13. fordulójában.

Öröm volt látni a Hódos Imre Sportcsarnokot, hiszen a kezdés előtt néhány perccel teljesen megtelt a létesítmény.

A debrecenieken a melegítés alatt látszott, sokkal felszabadultabbak, mint a fővárosiak. A zöldeket is nagy létszámban kísérték el a szimpatizánsaik, ám a lelátón abszolút fölényben voltak a hajdúságiak. A rangadót a Gabriel, Töpfner, Hámori, Haggerty, Planéta, Vámos Petra, Petrus Mirtill összeállításban kezdték a hazaiak.

A meccset a zöld-fehér csíkos mezben kézilabdázó vendégek kezdték, Malestein meg is szerezte a fővárosi vezetést. Remekül védekezett az elején a piros dresszben játszó debreceni együttes, a budapestiektől pedig kisebb videózás után kiállították Edwige Beatrice-t. Az első cívisvárosi találatot Töpfner Alexandra szerezte meg az 5. percben. Az emberelőnyt nem tudta a legjobban kihasználni a Loki, ehhez kellett Böde-Bíró Blanka parádés kezdése. A hazai kapuban Catherine Gabriel sem maradt adós a bravúrokkal. Viszonylag hamar Tomori Zsuzsát is kiküldte két percre a játékvezető, Hámori pedig fantasztikus egyéni alakítást követően egyenlített, majd őt is figyelmeztették a bírók (2–2).

A 9. minutumban Kácsor is betalált, ezzel a mérkőzés során először szerzett vezetést a DVSC Schaeffler, de Simon Petra az ellentámadásból egalizált.

Igazi rangadóhangulata volt az összecsapásnak, mindkét B közép kitett magáért.

A félidő felére már néggyel vezetett az FTC, Szilágyi Zoltán pedig időt is kért. Jovana Jovovics törte meg a hazai gólcsendet, időközben pedig Bartulovics váltotta Gabrielt. A 19. percben már 10–5-re vezettek Tomoriék, és nem úgy nézett ki, hogy ráülnek az eredményre. A játékrész utolsó 10 percére 6–11-es állásnál fordultak a felek, Füzi-Tóvizi Petra faragott a hátrányból. A játékvezetők nagy formában voltak, számolni is alig lehetett, hányadik kettő percet osztották már ki.

A félidő végére mindkét oldalon becsúsztak a technikai hibák, de a Fradi élesebb volt, így megérdemelten 14–8-ra vezetett a félidőben.

Forrás: Czinege Melinda

Más játékrész volt

A fordulást követően rögtön egy büntetőt kapott a Loki, amelyet Töpfner hideg kézzel értékesített. Magasabb fordulatszámon kezdett a Vasutas, Töpfner újabb gólt szerzett, az FTC pedig hamar emberhátrányba került. A debrecenieknek nem igazán sikerült kihasználniuk az emberelőnyüket, Tomori időközben újabb kettő percet kapott, a közönség teljesen a hazaiak mellé állt, de Böde-Bíró Blanka folyamatosan bizonyította, hogy a világ egyik legjobb kapusa. Gabriel parádézott, Töpfner újabb találatot jegyzett, a zöldek trénere pedig 11–14-nél időt kért.