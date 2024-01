Csütörtökön 15.30-tól játssza utolsó törökországi edzőmérkőzését a DVSC labdarúgócsapata. Az ellenfél a FC Buducsnoszt Podgorica lesz. A Loki honlapjának tájékoztatása alapján a montenegrói klub 6-szoros bajnok és 4-szeres kupagyőztes, jelenleg is vezeti a bajnokságot. Főleg hazai játékosokra támaszkodik, de van brazil, szerb és horvát futballistája is. A klubban korábban olyan klasszis is játszott, mint a Real Madriddal BL-győztes, zseniális Predrag Mijatovic. Mladen Milinkovic vezetőedző együtteséből kiemelendő a most zajló bajnokságban 5 gólt és 6 gólpasszt jegyző Petar Grbic, valamint a szintén 5 találatot szerző Vasilije Adzic. A Buducsnoszt a tétmeccseket és a felkészülési találkozókat is beszámítva október óta, utolsó 11 mérkőzésén nem kapott ki, tehát sikerélményekkel a háta mögött léphet pályára a piros-fehérek.

Ideje újra gólt lőni

A Loki eddig öt tesztmérkőzést vívott Antalyában, időrendi sorrendben 1–0-ra múlta felül a román első osztályú Petrolul Ploiestit, 3–3-ra végzett a lengyel élvonalbeli Cracoviával, 3–2-re verte a dél-afrikai TS Galaxyt, egy 0–4-be szaladtak bele a szlovén Olimpija Ljubljana ellen, míg legutóbb szerdán 0–0-s döntetlen játszottak a szerb Novi Pazarral.