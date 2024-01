A DVSC Boxing kiválósága, Bernáth Attila miután megnyerte a 68. Bocskai-emlékversenyt, útja a tatabányai edzőtáborba vezetett. Azonban a debreceni bokszoló a héten már Spanyolországban, a Boxam Nemzetközi Ökölvívó Tornán vesz részt, ahol az 51 kilogrammosoknál először kedden a legjobb 8 közé jutásért a kirgiz Nurzsigit Dushebaev ellen húzott kesztyűt. A sokat mozgó Bernáth uralta a mérkőzés elejét, ám a fordított alapállású ellenfele sokszor veszélyesen akciózott.

A három menet után Bernáth pontozásos (4:1) győzelmet aratott, így a verseny szerdai folytatásában a mexikói Ari Bonilla ellen lép ringbe a legjobb négybe kerülésért.

Tudta, hogy megcsinálja

A mérkőzést követően Bernáth Attila a szövetségnek nyilatkozott. – Nagyon jó érzés volt bokszolni, a Bocskai-emlékverseny után alig vártam, hogy ismét ringbe lépjek – kezdte. – Tisztában voltam az ellenfelem képességeivel, ugyanis a tavalyi világbajnokságon is egy súlycsoportban, egy ágon voltunk, csak nekem nem sikerült eljutnom odáig, ameddig ő menetelt – mondta DVSC Boxing kiválósága a MÖSZ Facebook-oldalán látható videóban.

A debreceni ökölvívó arról is szót ejtett, hogy mivel ellenfele a legutóbbi vb-n ötödik lett, így tisztában volt a képességeivel. Bernáth Attila azonban be akarta bizonyítani, hogy a jó képességekkel rendelkező bokszolót is le tudja győzni, és bár a mérkőzés egy részében meglepődött, végül sikerült felülmúlni riválisát.

Először tudtam is hozni a saját bunyómat, ám kicsit meglepődtem a második menetben, ahogy az ellenfelem jött előre. Ugyanis rengeteget ütött, amitől leblokkoltam, és el is vesztettem a második menetet. Azonban a harmadik részben visszajöttem, tudtam, hogy összejön a győzelem. Meg kellett csinálnom ahhoz, hogy legyen esélyem felkerülni az olimpiai kvalifikációs listára

– hangoztatta.

Egy mexikóival ütközik

Bernáth Attila végül röviden a szerdai meccsére is előre tekintett. – Egy mexikóival bokszolok, ismerem a srácot. Ifjúsági világbajnok lett, hozzám képest még gyerek, de meglátjuk majd mi lesz a ringben – tette hozzá.

A DVSC Boxing ökölvívójának mérkőzése online is követhető: