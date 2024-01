Múlt vasárnap este lezárult a PDC Qualifying Schools sorozat a németországi Kalkarban és az angliai Milton Keynesben is, ahol a legjobb dartsosok két évre szóló Pro Tour-kártyákat szerezhettek. A második szakaszba három magyar versenyző jutott be, köztük a debreceni Golden Bulls kötelékéhez tartozó Székely Pál is.

A döntő etapban négy napon keresztül egy-egy minitornát rendeztek. A győztesek Pro Tour-kártyához jutottak hozzá, míg a többi kvótát az összesített eredmény alapján osztották.

Folyamatosan javult

Székely Pál 76,49-es átlaga nem volt elég a német Marcel Junk ellen (3–6), majd összességében hiába teljesített jobban (82,30) a 80%-os hatékonysággal kiszálló Miroslaw Grudieckivel sem bírt (2–6). Azonban a Penge becenévre hallgató versenyző ezután nem kis bravúrt ért el, hiszen 6–4-es győzelmet aratott a korábbi ifjúsági világbajnok, nyolcszoros PDC-vb résztvevő német Max Hopp ellen, aki ezáltal igencsak hoppon maradt. Aztán kevesebb szektorhibával ugyan elérhetett volna szorosabb eredményt az új-zélandi Ben Robb ellen, de a 6–3-as arányú tisztes helytállás miatt nem lehetett teljesen elégedetlen.

Nem sok hiányzott

A véghajrában a belga Luc Bogaeren (6–3), valamint két hollandon, Wesley Plaisieren (6–2) és Gilbert van der Meijdenen (6–4) jutott túl, majd a 2023-2024-es PDC-világbajnokságon is játszó francia Thibault Tricole ellen állhatott a tábla elé. Hatalmas csatát vívtak egymással, de 4–4 után két leget nyerve végül Tricole húzta be a meccset, és később a Pro Tour-kártyát is. Székely Pál pedig hiába szerepelt remekül, a ranglista alapján nem került be a PDC idei 128 fős mezőnyébe.