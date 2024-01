A Hír FM debreceni adásának vendégei exkluzív bejelentéssel lepték meg a hallgatókat. Dezső Zsigmonddal, a Békessy Béla Vívó Klub elnökével és Serra Györggyel, a klub ügyvezető igazgatójával a vívás debreceniségéről beszélgettünk; szóba került a sport népszerűsége és a cívisvárosi múltja is. Kiderült, melyik a legkedveltebb fegyvernem, és kiből lehet akár a következő Szilágyi Áron, majd a szakemberek elárulták, melyik nem „vonzódik” leginkább a víváshoz. De arról is beszéltek, hogy mi fog történni, és a bejelentésről is lehull a lepel a lenti podcastban.