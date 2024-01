A sport aktív, vagy akár passzív módon napjaink szerves része, az utóbbi esztendőkben pedig a közösségi média térhódítása még inkább előtérbe helyezte a sportklubok és a sportesemények népszerűsítését. A sport nem csupán fizikai tevékenység, hanem kulturális és társadalmi jelenség is egyben. A kluboknak nemcsak a versenysikerekre, hanem a szurkolóikra is szükségük van, hiszen a lelkes és elkötelezett rajongók nélkülözhetetlenek a szervezetek sikeréhez és hosszú távú fennmaradásához. A rajongók ma már a közösségi médián keresztül is aktívan részt vesznek a klubok életében, és adnak hangot a csapatról szőtt gondolataiknak.

A sport és a közösségi média közötti kapcsolat napról napra fontosabbá válik. Mint a világ legtöbb országában, a trendekkel haladva hazánkban is a Facebook, az Instagram, a TikTok és a YouTube a lakosság egyik leghangsúlyosabb szórakozási, valamint kommunikációs csatornája. A Haon az új sorozat első részében azt járta körül, hogy a DVSC labdarúgócsapata a többi NB I.-es futballklubhoz képest jelenleg mennyire népszerű az interneten.

A legnépszerűbbek között

A magyar sportklubok legelőször a Facebookon tűntek fel, így a labdarúgócsapatok is ezen a felületen rendelkeznek jelenleg legtöbb követővel. A Ferencváros ezen a téren toronymagasan vezet, bár igaz, hogy a zöld-fehérek 404 ezres követőtábora kissé csalóka, hiszen a focis posztokon kívül valamennyi szakosztályról találhatunk érdekességeket. Ezt követően a Fehérvár jön a sorban 77 ezer követővel,

míg a DVSC 69 ezer követővel a harmadik pozíciót foglalja el.

A debreceniekhez legközelebb a Diósgyőr áll, amely körülbelül ötezer követővel van lemaradva.

A Loki labdarúgócsapatának az Instagramon még nagyobb a versenyelőnye a klubok zöméhez képest. Bár a bajnoki címvédő FTC 143 ezer követővel ezen a felületen is magabiztosan áll a képzeletbeli dobogó csúcsán, de a DVSC 68 ezres támogatottsága is igen szépnek mondható. A hajdúsági gárda után közvetlenül a Fehérvár jön a sorban, amelynek 26 ezres a követettsége.

Más lehetőségek is vannak

A YouTube-on a Fradi a legnépszerűbb (59,8 ezer feliratkozó) a magyar focicsapatoktól, amely után a DVTK jön 12,3 ezer rajongóval, míg a Puskás Akadémiát 10,6 ezren követik. A Loki TV a január 1-jei állás szerint 5680 feliratkozóval rendelkezik, a cívisvárosiak közvetlen riválisának pedig a Fehérvár (5350) és az Újpest mondható (5160).

A TikTok az utóbbi időben valamennyi élvonalbeli futballcsapatnál berobbant, és hatalmas verseny zajlik a követőkért. A Ferencváros 122,2 ezres számmal vezet, a második az MTK 31,2 ezer követővel, a Vidinek pedig 25,4 ezres a támogatottsága. Bár a DVSC csak 2023-ban hozta létre a fiókját, hatalmas eredmény, hogy a klub már 14,7 követővel rendelkezik, így statisztikailag ebben a rangsorban a 4. legjobb. Ezen kívül megemlíthető még, hogy a DVTK, a Zalaegerszeg és az Újpest fej-fej mellett halad valamivel több mint 10 ezer követővel.

Megjegyezhetjük még, hogy az élvonalbeli csapatoknak a fele az X-en is aktív, így a Debrecent is megtalálhatjuk rajta, azonban valamennyi klub követőtábora rendkívül csekély. Ugyan még gyerekcipőben járnak a magyar sportklubok az applikáció terén, de okoseszközeinken hat labdarúgóklubot már így is elérhetünk, és ezek közé tartozik a Loki is.

A DVSC előkelő pozícióban

Az említett platformokon az átlagos követőtábort is szemügyre vettük. A Ferencváros átlagosan 182,2 ezer követővel rendelkezik, míg a Debreceni VSC 39,3 ezer követővel a második. A Fehérvár átlagosan 33,5 ezer követőt számlál, a negyedik a Diósgyőr (26,9 ezer követő), az összesített versenyben pedig az ötödik az Újpest (20,8 ezer követő).