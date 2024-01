A DEAC jégkorongozói kimondottan rosszul kezdték a bajnokságot, míg a kosarasoknak hiába jött ki jól a lépés a Körmend ellen, egy-egy rövidzárlat több meccsen is megbosszulta magát. Óriási csatát hozott a női röplabda NB II.-ben a városi rangadó, melynek végén a DSZC-Eötvös DSE játékosai örülhettek. A Debreceni Egyetem férfi röpisei számára is ekkor indult a szezon, egy nem túl sikeres kezdetet követően pedig bombaformába került a csapat.

A krétai Hersonissoson rendezték a hallássérültek számára kiírt tenisz-világbajnokságot, amelyen a DEAC versenyzője, Máthé Gábor a negyedik helyen végzett. A HSE kiválósága, Marozsán Fábián is szépen menetelt, a kemény pályás sanghaji férfi tenisztornán a negyeddöntőig jutott. Klubtársa, Bondár Anna ekkor egyesben a nyolcaddöntőben búcsúzott a kolozsvári kemény pályás versenyen.

Köztudott a DSI Debrecenről, hogy mennyi sportolót foglalkoztatnak, a választék pedig újabb két szakosztállyal, a breakinggel és az extrém sporttal bővült. A DEAC dartsszakosztályának történelmébe is beírta magát Tihanyi Nikolett, aki az első egyéni érmet szerezte a klub színeiben. A DVSC Boxing-os Bernáth Attila pedig Európa-kupáról térhetett haza medállal. A Speedwolf Debrecen salakmotorosa, Magosi Norbert is szép sikereket ért el, futamgyőzelme során norvég és finn versenyzőt is maga mögé utasított, egy ausztriai megmérettetésen pedig a hetedik lett.

Füzi-Tóvizi Petra (balra), Vámos Petra (középen) és Töpfner Alexandra (jobbra) a horvátok elleni vb-meccset követően együtt ünnepelt

Fotó: Facebook / DVSC Kézilabda

Izgalmas bajnokik, remek egyéni teljesítmények – ez történt novemberben

A DVSC labdarúgócsapata a Győr ellen továbbjutott a Magyar Kupában, majd első szezonbeli győzelmét is elérte Zalaegerszegen – ahol Dzsudzsák Balázs a 150. alkalommal lépett pályára a Loki színeiben. A foci szerelmesei annak is örülhettek, hogy a válogatott veretlenül kijutott a 2024-es németországi Európa-bajnokságra. A debreceni női kézis hölgykoszorú a bajnokságban magabiztosan menetelt, a BL-ben pedig a roppant erős CSM Bukarest ellen idegenben egy pontot elcsent, majd november végén néhányan már a világbajnokságra hangolódtak.

A debreceni FLEX-HD SE aerobikosai értékes tapasztalatokkal, és nagyszerű eredményekkel tértek haza a törökországi Eb-ről. Ezen felül az „Év legeredményesebb egyesülete”, valamint a,,Legtöbb versenyzőt indító egyesület” díjakat is elnyerték hazánkban. Az angliai BPF Nemzeti Bajnokságon váltotta meg repülőjegyét a Mr. Olympiára Erdei Szabina, aki negyven kilóval húzott többet a második helyezettnél. Remekül szerepeltek a Debreceni Egyetem dzsudokái is a MEFOB-on. A hokisoknak azonban továbbra sem ment igazán, az UTE ellen búcsúztak is a kupától, de a bajnokságban is az utolsó helyeken ingáztak.

Senánszky Petra az országos úszó bajnokságon bronzérmet szerzett 100 méteren, míg az 50 méter gyorsat megnyerte, és két egyéni csúccsal zárt. Battai Sugár pedig a kardcsapattal a világkupán aranyérmes lett, a DEAC kiválósága már a sokadik nemzetközi sikerét érte el.

Ami a futsalosokat illeti, a két hajdú-bihari csapat, a DEAC és az MVFC döntetlent játszott egymással. Emlékezetes marad még sokáig az is, hogy a Debrecen női futsalosai a Csepelnek 16 gólt gurítottak. A vármegyei labdarúgó bajnokságokban a csapatok már lejátszották az utolsó fordulót is, csupán néhány játékos készülhetett a TAVONT-selejtezőre.

Horváth Viktória (feketében), az év magyar női játékosa többször is megvillantotta tehetségét az ukrán Budstar csapata (fehérben) ellen

Fotó: Molnár Péter

Minden jó, ha a vége jó – ez történt decemberben

Négy hajdú-bihari klub versenyzőjét választották meg sportága legjobbjának: Battai Sugár Katinka (vívás, DEAC), Bondár Anna és Marozsán Fábián (mindkettő tenisz, Hajdúszoboszló SE), Kovács Nándor (szektorlabda, DSC), Horváth Viktória (futsal, DEAC), Andrea Silvestri és Váradi Martina (mindkettő versenytánc, Valcer TáncSport Egyesület) végzett az élen.

Azonban az év utolsó havában történt még, hogy hatodik lett Senánszky Petra a női 50 méter gyorsváltóval a rövidpályás Eb-n. A két ünnep között a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban pattogott a labda, ahol az ország legjobb teremfoci csapatai is megmérették magukat. A sportklubok rengeteg jótékonysági akcióhoz is csatlakoztak, ezzel szebbé tették sok család karácsonyát.

A DVSC-szurkolók Jézuskája hamarabb érkezett, ugyanis a klub rekordösszegért igazolta le Szuhodovszki Somát, aki a folytatásban az 5. helyen telelő gárda nagy segítségére lehet. A Loki kéziseinél is volt változás, az esztendő végén Mariana Costa távozott, de azt is megtudtuk, hogy a jövőben Planéta Szimonetta és Kácsor Gréta máshol folytatja. Azonban hosszabbított a debreceniekkel Hámori Konszuéla, míg két átlövő, a francia Océane Sercien-Ugolin, valamint a svéd Kristin Thorleifsdóttir a jövőben biztos csatlakozik. A magyar női kézilabda-válogatott pedig világbajnokságon járt, Vámos Petráék kiharcolták az olimpiai selejtezőt.

A DEAC háza táján a kosarasoknál Tadija Tadics érkezett Rakeem Buckles helyére, a csapat pedig az 5. helyen zárta az évet. Még a Magyar Kupa-részvételt is kivívták, melyet az Alba elleni hatalmas győzelemnek is köszönhettek. A női futsalosoknál kuriózumnak számított, hogy nemzetközi meccset vívhattak az ukrán Budstarral. A cívisvárosi röplabdacsapatok is remekül teljesítettek, így a folytatásban akár éremben is reménykedhetnek. Az egyetemi futsalosok is szépen, a Nyírbátor elleni magabiztos sikerrel zárták az évet, és versenyben vannak a felsőházért. Az MVFC pedig a 2. helyen tanyázik annak köszönhetően, hogy Újpesten a mérkőzés utolsó 4 percében 4 góllal fordított. A jégkorongegyüttes is jobb formába lendült, és a bajnoki címvédő Ferencvárost 5–2-re kiütötték, így utána óriási ünneplés kezdődött a Debreceni Jégcsarnokban, amely néhány drukkernél az újévig kitartott.