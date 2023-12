Már néhány hete befejeződött a vármegyei labdarúgás Hajdú-Biharban. A nyíradonyi együttesnél valamelyest nehezebb volt a helyzet, hiszen az ősz folyamán Dán Ferenc és a csapat útja elvált. Helyére az a Selyem Nándor érkezett, aki korábban a DSI Debrecennél tevékenykedett. Nem várt egyszerű feladat a trénerre, hiszen az adonyiak szurkolói a tavalyi dobogós helyezés és az őszi elsőség következtében biztos sokat vártak a gárdától. A debreceni edző egészen remek szériát tudhat magáénak: a tabella második feléből egészen a kilencedik pozícióig vezette a Nyíradonyt.

Selyem Nándor az őszi szereplésről elmondta, nem lehet elégedetlen, a játékosai fantasztikusan álltak a feladathoz. – Korábban is elmondtam, jó képességű labdarúgóim vannak. Az elsődleges célunk az volt, hogy tehermentesítsük őket, ez szerencsére sikerült is. Vannak hiányosságaink, de ezen dolgoznunk kell majd.

Az első négy találkozón szenzációsak voltunk, a végére azonban becsúsztak olyan eredmények, amelyeknek nem szabadott volna.

A keret tagjait ismertem korábbról, tudtam, mit vállalok. Abban kell a leginkább fejlődnünk, hogy a földön járassuk többet a labdát, nálunk legyen a játékszer – kezdte.

Fontos a felkészülés

A vezetőedzők legnagyobb fegyvere általában a nyári és a téli alapozás. Ebben a 4-8 hétben olyan taktikai elemeket gyakorolhatnak – a fizikai felkészülés mellett –, amely segítségével akár az egész őszi tavaszi szereplést meghatározhatják. Selyem Nándor és együttese abban a különleges helyzetben van, hogy télen lesz először alkalmuk arra, hogy finomhangolják a játékelemeket, hiszen most először csinálhatják közösen a felkészülést. A tréner úgy fogalmazott, valamivel hamarabb kell kezdeniük a tréningeket, de igyekeznek jó munkát végezni. – Egy kicsit faramuci lett a helyzet, hiszen két héttel korábban kezdjük a bajnokságot, mert volt egy elmaradt meccsünk.

Körülbelül 8 hetet fogunk tréningezni, sok edzőmeccsel. Erősebb ellenfelekkel szeretnék mérkőzni, így fel tudjuk mérni magunkat.

Fizikálisan nem lesznek problémáink, minden feladatot elvégeznek a srácok – mondta, majd kiemelte: kedvenc mérkőzései a Hajdúsámson és a Hajdúnánás ellen voltak. A szakember hozzátette, konkrét elvárás nincs a vezetőség részéről a helyezést illetően, de látva a keretet, szeretnének akár a negyedik helyre is odaérni.

Kulcskérdés az erősítés

Mint minden bajnokságban, a vármegyei futballban is igaz: az igazolások szerepe nagyban befolyásolhatja a csapatok erősségét. A szakemberek többsége mindig kiemeli, nehéz futballistát szerződtetni. A nyíradonyiak vezetőedzője is megerősítette kollégái állítását, ugyanakkor elárulta, szeretnék megerősíteni keretüket. – Vannak olyan posztok, ahol szeretnénk erősíteni.

Valóban nem egyszerű, nem igazán mozdulnak a futballisták. Őszintén, nincs olyan fiatal keretünk, a jövőre is gondolni kell.

A helyi fiatalok körében is vannak remek játékosok, remélem, be tudnak majd illeszkedni a felnőtt keretbe. Az ifjoncokkal külön is kell foglalkozni, hiszen ez a szint már más, mint az utánpótlás – nyilatkozta.