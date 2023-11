A bajnoki címvédő Monostorpályi az előző fordulóban Nyíradonyba látogatott, s abban a tudatban léptek pályára, hogy egy esetleges győzelemmel biztosan az élen fordulhatnak rá a szezon második felére. Bereczky Bence együttese egyébként nem győzni járt mostanában a tavalyi ezüstérmeshez, ám hétvégén nem volt kérdés: Ménes Mátéék 5–1-es sikert arattak.

Könnyűre sikeredett

A vendégek trénere úgy fogalmazott, a szezon egyik legjobb meccsén vannak túl. – Nyíradonyban minden évben jó csapat van, mindig szívós együttes benyomását keltik. Tavaly másodikok voltak, jelenleg pedig egy edzőváltáson vannak túl. Azt követően megverték például Hajdúnánást is.

Nehéz találkozóra számítottam, de sima siker lett belőle.

Az eső is esett, de a pálya talaja remek volt. Nekünk az kedvezett, hogy gyorsan tudtunk rajta futballozni. Az sem törte meg a csapatot, hogy emberhátrányban voltunk több mint egy félidőt, sőt így is sikerült még három gólt szerezni. Úgy vélem, megérdemelt győzelmet arattunk – mondta.

Jó futballt játszanak

A regnáló bajnokok egyik évben sincsenek könnyű helyzetben, hiszen mindenki őket akarja megverni. A Monostorpályi dolgát továbbá nehezítette az is, hogy nem tudnak saját pályájukon játszani –és edzeni sem, hiszen azt felújítják. A felkészülési időszakban volt 4-5 távozójuk, s néhány érkezőjük is, így nem meglepő, hogy akadtak meglepő eredményeik a monostoriaknak. A listavezető vezetőedzője a Haonnak elmondta, idő kellett, amíg összeszokott a csapat, de úgy érzi már olyan arcukat mutatják, amivel újra sikeresek lehetnek. – Nagy volt a mozgás a keretünkben, ilyenkor mindig nagy feladat edzőként a legjobb tizenegyet felküldeni.

Az utóbbi két-három fordulóban érzem azt, hogy összeálltunk. Azt is nyugodt szívvel mondhatom, hogy jó futballt játszunk.

A vármegyei labdarúgásban nagyon ritka, hogy valaki meg tudja védeni a bajnoki címét. Nem tudunk Monostorpályiban sem játszani, sem edzeni, de így kell megoldanunk. A bajnokság erőssége is nőtt, ezért is örülök, hogy sikerült öt ponttal ellépnünk – folytatta.

Bereczky Bence számára minden mérkőzés fontos

Forrás: Napló-archív

Minden meccs fontos

Az idei pontvadászatból eddig 13 forduló telt el, s az első Monostorpályi ezekből az összecsapásokból tízet megnyert, egyszer döntetlent játszott, míg két alkalommal vereséget szenvedett. A listavezető a gólkülönbségére sem panaszkodhat: 39 lőtt és 18 kapott találattal állnak és immár 5 egységgel vezetik a bajnokságot. A remek pozíció kapcsán Bereczky Bence elárulta, a tavalyi aranyérmet szeretnék megismételni, de azért még rengeteget kell tenniük. – A tavalyi szezonban a harmadik helyen fordultunk, így mindenképpen motivál minket, hogy ezen most javítsunk. Tavaly is azt mondtam, amit most: este számolják a libákat.

Amennyiben valaki elindul egy bajnokságban, nem lehet más célja, mint megnyerni azt. Remélem, hogy sikerülni fog, aztán az osztályozón bízunk benne, hogy jobb sorsolásunk lesz. Addig azonban el kell jutni, ezért dolgozunk minden edzésen. Azért is hangsúlyozom, hogy kivétel nélkül az összes meccset komolyan kell venni, mert nem mindegy, hogy egy esetleges osztályozós párharcig hogyan jut el egy-egy gárda.

Ott már nüanszok döntenek, ezért kell folyamatosan élesnek lennünk – taglalta a fiatal szakember. Továbbá hozzátette: jót tett a pontvadászatnak, hogy minden együttes erősödött a tavalyihoz képest.

A Monostorpályira még két tavaszról előrehozott mérkőzés vár az ősszel: elsőként a Nagyrábé vendégei lesznek a hétvégén, majd jövő héten a DEAC II. ellen zárják az első etapot.