Vármegye I.

Hajdúsámsoni TTISZE–Nagyrábé Petőfi SK 3–1 (2–1)

150 néző. Vezette: Gálfi F.(Szűcs L., Gyöngy T.)

Hajdúsámsoni TTISZE: Tóth B., Győri R.(Szabó B.), Dénes S., Nagy I.(Éles M.), Mertin L., Bartha Z.(Kiss B.), Bordás Á.(Tóth B.), Bacskai A., Vilmányi D.(Dobi Z.), Barta K., Szabó P. Edző: Halász Zoltán

Nagyrábé Petőfi SK: Aranyi T., Vénig A., Bacsó A.(Kovács A.), Kiss B.(Szőke A.), Szőke M., Kocsis L.(Sipos R.), Mészáros I.(Ötvös S.), Fodor N., Jánosi B., Balás G., Spitzmüller L.(Vince G.) Edző: Bende Tibor

Gól: Bacskai A.(2), Szabó B., illetve Balás G. Jók: Mertin L., Dénes S., Bacskai A., Szabó B. Ifi: 5–1

Halász Zoltán: Az első perctől kezdeményezően léptünk fel, végig domináltunk és megérdemelten nyertünk.

Bende Tibor: Sajnos megint a kevésbé szebb arcunkat mutattuk, így a jobb teljesítményt nyújtó csapat nyert megérdemelten. Sok dologban kell fejlődnünk, de nem vagyunk ezzel egyedül. Az eredménynél jobban aggaszt a mérkőzésen megsérülő játékosaink állapota. További sok sikert Hajdúsámsonnak.

BUSE–Monostorpályi SE 2–1 (1–1)

néző. Vezette: Orosz J.(Gulyás S., Gajdics Z.)

BUSE: Virányi G., Kocsmáros B., Békési D., Magyar Sz., Csordás J., Erdei K., Trippon P., Duró D.(Szabó G.), Trencsényi J.(Erdei Sz.), Ertsey Zs., Nagy I.(Ékes G.) Edző: Szitkó Róbert

Monostorpályi SE: Szabó I., Bacsó A.(Sólyom M.), Rácz Zs.(Erdős B.), Ménes M., Rostás G.(Fűzfői M.), Nyilas Sz.(Bojti Á.), Kónya M.(Szilágyi A.), Kertész T.(Nemes E.), Gyügyei Z., Sós D.(Bodnár L.), Papp K. Edző: Bereczky Bence

Gól: Csordás J., Nagy I., illetve Ménes M. Ifi: 1–4

Szitkó Róbert: A mérkőzés egészében a védekezésünk jól működött, és támadásban is megfelelően veszélyesek voltunk. Jobban akartuk a győzelmet, és megérdemelten szereztük meg a három pontot.

Bereczky Bence: Úgy gondolom, a kritika a négy fal közé való, ezért inkább nem mondok semmit. Gratulálok a hazaiaknak, jobban akarták a győzelmet, megérdemelten nyertek.

Sárréti DSK–Egyeki SBSE 5–2 (4–1)

60 néző. Vezette: Kövér T.(Csiszár K., Szilágyi Z.)

Sárréti DSK: Kiss B.(Nagy K.), Szabó T., Kiss Cs., Jenei B.(Alimán A.), Balás V., Vass Á., Jámbor M.(Burkus D.), Nagy L.(Kiss N.), Kiss D., Hajdu Zs.(Bodnár I.), Nagy M. Edző: Szabó Lajos

Egyeki SBSE: Papp Z., Zsólyomi D., Kun R., Novinics M., Len Sz., Farkas Z., Len Á., Kardos M., Kecskés G., Illés P.(Fekete S.), Torma S.(Farkas Z.) Edző: Farkas Zoltán

Gól: Vass Á.(3), Jámbor M.(2), illetve Illés P., Farkas Z. Jók: Vass Á., Jámbor M., Szabó T., Nagy L.

Szabó Lajos: A mai napon egy szimpatikus csapattal játszottunk. Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy szerettük volna, már a 24. percben 3-0 ra vezettünk, de egy pontrúgás után ellenfelünk szépített, ami kicsit megfogta a csapatot és abban az időszakban volt még esélye az ellenfélnek, hogy visszajöjjön a meccsbe, de mi erre góllal válaszoltunk. A második félidőben lehetőséget kapott mindenki a játékra mellyel volt egy kis hiányérzetem. Sokkal nagyobb odaadást várok apályára lépő játékosoktól. Úgy gondolom, hogy akkor érhetjük el céljainkat, ha minden egyes csapattagunk a maximumot nyújtja minden egyes mérkőzésen. Gratulálok a csapatnak! Sok sikert kívánunk Egyeknek! Gratulálunk az ifi csapatnak a magabiztos győzelemhez! Rigó Nagy Károlynak köszönjük, hogy parádés védéseivel szórakoztatta közönségünket! Hajrá Udvari!

Farkas Zoltán: Igazából mi ezt az évet arra szántuk, hogy fölvegyük a megye is ritmust, ami hellyel közel sikerül csak. Most is volt 1-0 ziccerünk volt az 1-1re 3-1 után a 3-2re sajnos nem éltünk vele és ezt a hazaiak kíméletlenül büntették. Összességében egyértelműen a jobb csapat nyert. Támadóikkal nehezen boldogultunk, de nincsen semmi gond, számítottunk ilyen vereségekre. Megyünk tovább. Gratulálunk a hazaiaknak.

Aqua-General Hajdúszoboszló–Létavértes SC’97 8–0 (2–0)

250 néző. Vezette: Forgács K.(Dr. Kozma M., Petrika R.)

Aqua-General Hajdúszoboszló: Domonkos D., Potor M.(Nagy J.), Tóth L., Barcza Á.(Bakonyi M.), Bucz B.(Domonkos Sz.), Szathmári Zs.(Székelyhidi S.), Goncalves I., Éles Z.(Éder G.), Gomes S., Karika B.(Somogyi S.), Pallagi J.(Tövisháti M.) Edző: Szabó László

Létavértes SC’97: Bodnár M.(Kovács I.), Demján J.(Vida F.), Zurbó Cs.(Lovász V.), Boldog L., Zurbó B.(Lakatos Zs.), Mázló D., Kontor B., Ujvárosi M., Kerekes B., Szabó V., Rózsa N. Edző: Posta Sándor

Gól: Karika B.(2), Tóth L.(4), Bakonyi M., Nagy J. Jók: Tóth L., Karika B., Roberto R., illetve Zurbó Cs.

Szabó László: Nagyon erős iramot diktáltunk végig a mérkőzésen, a gyorsasági fölényünkkel ma a vendégek nem tudtak mit kezdeni. A 8 rúgott gólunk mellett legalább annyi ziccert még elhibáztunk, és 3 alkalommal a kapufát találtuk el telibe. Nagyon fiatal, sikerre éhes csapatunk van. Néha a járkáltunk hullámzó, de egy edző számára minimum szívmelengető, ha a csapat ilyen állásnál az utolsó utáni pillanatban is még gólt akar szerezni.

Posta Sándor: Hajdúszoboszló egy jobban felkészült, jobb csapat volt a mai nap, megérdemelten nyerte meg a meccset.

Hajdúnánás FK–Balmazújvárosi FC 3–0 (1–0)

70 néző. Vezette: Juhász D.(Puskás Z., Molnár L.)

Hajdúnánás FK: Urbán G., Rőth A.(Papp L.), Bencze D.(Kiss L.), Oláh P.(Pápa Sz.), Pelles G., Linzenbold Zs., Újvári Zs., Lakatos N.(Csatári D.), Fodor J., Tóth B.(Kolompár B.), Vadász L. Edző: Daróczi Péter

Balmazújvárosi FC: Csorvási T., Fehér Z., Éder B.(Csige Zs.), Kiss B., Szabó G.(Draveczky L.), Gabella J.(Bóz A.), Szabó N.(Bajusz M.), Galla P., Nagy L.(Radócz Sz.), Kovács B., Kovács M. Edző: Pintér István

Gól: Pelles G., Bencze D., Újvári Zs. Ifi: 5–1

Daróczi Péter: Azt gondolom, megérdemelten tartottuk itthon a három pontot! Gratulálok a Csapatnak! Sok sikert a Balmaznak!

Pintér István: Egy nagyon gyenge első félidő után, egy még gyengébb második félidő következett. Megbeszéltük a mérkőzés után, hogy a szerdán induló sportág választóra jelentkezünk, mert a labdarúgást mi nem tudjuk.

Bestrong SC–Nyíradony VVTK 0–7 (0–3)

70 néző. Vezette: Hetrovics R.(Dr. Bendik T., Hadházi L.)

Bestrong SC: Kovács D., Lénárt P.(Berki B.), Áros Cs.(Kuszkó D.), Balogh B., Hermann D., Váradi L., Haraszin Zs.(Katona T.), Nagy N.(Barabás Z.), Katona Z., Madar Cs.(Bartók P.), Ferenczi T.(Molnár Z.) Edző: Köstner Tamás

Nyíradony VVTK: Rácz T.(Kökényesi Gy.), Gyurina J.(Kiss G.), Perényi R., Nagy K., Kántor T., Gáll F.(Illés G.), Nagy M., Diószegi Sz.(Kerecsen J.), Vass G., Daru I., Ignáth T. Edző: Selyem Nándor

Gól: Nagy K.(6), Kiss G. Ifi: 6–0

Köstner Tamás: Most nagyon mélyen magunkba kell néznünk! Ez így nem mehet tovább, amit megígérhetek, jövő héten sokkal, de sokkal jobbak leszünk!

Selyem Nándor: Nem nyilatkozott!

Hajdúböszörményi TE–DEAC II 2–0 (–)

120 néző. Vezette: Karsai B.(Pósa Zs.,Nagy A.)

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Bogár M., Prokisch D.(Nagy Z.), Papp P., Papp N., Sustyák B.(Sallai Cs.), Forgó P., Mizsei Sz.(Pásztor D.), Patócs R.(Fülöp G.), Szekeres Á.(Gyarmati Z.), Buka B. Edző: Balogh József

DEAC II: Janovits H., Molnár M.(Sinyi T.), Ibrahim K.(Víg Zs.), Orosz M., Horváth T.(Béke T.), Pinczés K., Varga B.(Dobos Á.), Samad A.(Bagdi R.), Dari B.(Bencze Z.), Bárány B.(Nagy B.), Almási Z. Edző: Katona László

Gól: Patócs R., Papp N. Ifi: 0–2

Balogh József: Gratulálok a csapatomnak a mai teljesítményhez! Ismét léptünk egy kicsit előre csapat egység szempontjából, aminek nagyon örülünk! Szimpatikus, sportszerű es jó csapatot sikerült ma úgy érzem jó játékkal legyőzni.

Katona László: Mezőnyben kiegyenlített mérkőzést játszottunk. Tipikus első gólos meccs volt, ezt sajnos ellenfelünk szerezte. Az elméletileg könnyem levédekezhető felívelésekkel boldogultunk nehezen. Patócs Ricsi volt a mérleg nyelve ezen a meccsen.