Nagy öröm számunkra, hogy az Eötvös Mikulás Kupát is sikerült itthon tartani. Januártól sokkal jobb csapatokkal fogunk a II. osztályban találkozni, biztos jönnek majd nagy vereségek is, de igyekszünk erre is felkészülni és az apró részsikereknek is örülni. Tudjuk, hogy technikailag, taktikailag és koncentrációban is sokat kell még fejlődnünk, de egyelőre annak örülünk, hogy a felnőtt és az U20 „A” csapaton kívül a miénk a harmadik együttes az egyesületben, amely a II. osztályban szerepel.