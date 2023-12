A Debreceni Aquasport Egyesület fiatal sportolói az V. Kecskeméti Cikluszáró Úszóversenyen vettek részt múlt hétvégén. Az esemény nagyszerűen sikerült a hajdúságiak számára, hiszen 13 úszó összesen 28 döntőben bizonyíthatott. Az előfutam-döntős rendszerű versenyen futamról futamra dőltek meg a gyerekek egyéni csúcsai, 22 esetben pedig az országos bajnoki (OB) részvételhez szükséges szintet is teljesítették.

A cívisvárosiak közül hatan, összesen 15 alkalommal állhattak dobogóra. A legeredményesebb versenyző a három arany- és egy ezüstérmet szerző Cserhalmi Anna Lili volt, de Balázs Éva (két arany-, egy ezüstérem) és Zsurek Dávid (két aranyérem) is kitett magáért. Mellettük 200 méteres hátúszásban Pethő-Tóth Ádám is elsőnek csapott a célba, de még egy bronzérmet is bezsebelt. Harsányi Motun és Kovács Hunor is két-két medáliát gyűjtött, így bizonyára jó szájízzel utaztak haza. Azonban a többiek is szép emlékekkel gazdagodtak, melyekből erőt meríthetnek a 2024-es évi megmérettetésekre is.