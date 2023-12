A Debreceni Búvárklub fiatal sportolói a 2023-as év utolsó versenyeként múlt hétvégén Dunaújvárosban ugrottak medencébe. A 15 egyesület részvételével zajló XXI. Cápa- LIII. Serdülő- XXXIII. Junior Uszonyos- és Búvárúszó Országos Bajnokságon a cívisvárosiaktól egy híján húszan csillogtathatták meg tudásuk. A hajdúsági uszonyosúszók összesen 95 egyéni- és 5 váltófutamban álltak rajtkőre.

A fiúktól a 12 éves Vad Marcell Ádám volt a legeredményesebb, aki egyénileg öt aranyérem mellett két ezüst- és egy bronzérmet is bezsebelt a serdülőknél. A junior korosztályban egyéni versenyben Gyula Levente háromszor, Gutai Balázs és Váradi Levente pedig kétszer állhatott fel a dobogóra.

A lányok is kitettek magukért, Mandula Veronika és Nagy Lili Emma nyakába két egyéni versenyszám után is érem került. Kulcsár Emma is remekelt, hiszen a harmadik helyen végzett a legkisebbek között.

A Debreceni Búvárklub uszonyosai váltóban négy alkalommal is a dobogón végeztek. Az egyesület tehetségei összesen 7 arany-, 9 ezüst-, valamint 8 bronzérmet szereztek, mellyel összesítettben a 4. helyen zártak.