Pernyész Dorottya 18 éves kora ellenére az országos versenyeken folyamatosan az aranyérmek egyik fő várományosa, a Magyar Búvár Szakszövetség tavaly az „utánpótlás lány” kategóriában a legjobb sportolónak választotta. Nevét nemzetközi szinten is számontartják, felnőtt szinten már egyszeres világ-, és háromszoros Európa-bajnoknak mondhatja magát. Ő volt a Haon sport témájú podcastjének, a H szektornak a vendége.

Mivel Dorci idéntől a Debreceni Egyetem testnevelés-gyógytestnevelő tanári szakán folytatja tanulmányait, így a legtöbbet immáron a cívisvárosban edz. Elmondása szerint a lehető legjobb döntést hozta azzal, hogy Gyöngyösről áttette székhelyét. A Mátrai Erőmű Búvárklubhoz továbbra is ezer szállal kötődik, de új edzőjét, Kókai Dávidot, és mostani úszótársait már korábbról ismeri, ezáltal úgy érzi, könnyen beilleszkedett.

– Már lassan három hónapja tartózkodom Debrecenben – kezdte Pernyész Dorottya.

Ezt hatalmas váltásnak éltem meg, hisz Gyöngyöshöz képest sokkal nagyobb helyre érkeztem, de az új környezetet azonnal megszerettem. Szeretek itt lenni, mind az úszás, mind az egyetem terén remek a közeg. A régi edzőm, Veress Andris és az új trénerem, Kókai Dávid, valamint a két sportklub között is kimondottan jó a kapcsolat. Korábban sokszor edzőtáboroztam is a Debreceni Búvárklub versenyzőivel, gyakorlatilag velük nőttem fel

– hangoztatta a sellőlány.

Forrás: Pernyész Dorottya-archív

Senánszky Petra is segít neki

Pernyész Dorottya azt is megemlítette, hogy a sportág koronázatlan királynőjével, Senánszky Petrával gyakran edzhet, amiért végtelenül hálás. – Már régóta ismerem, barátnőmnek is mondhatom. Egy héten általában háromszor úszunk közösen, nagyon élvezem a vele eltöltött időt. Úgy érzem, hogy mellette technikailag is rengeteget fejlődök, és tanulok tőle. Petra a sportágban gyakorlatilag mindent elért, céltudatossága becsülendő. Rendkívül sokat segít, remélem, hogy a jövőben még többet is edzhetünk együtt – mondta.

A podcastben szó esett arról is, hogy egyik sportolónak sem könnyű beosztani a napirendjét. – Nagyon nehéz – sóhajtva válaszolt röviden arra, milyen a kettős karrier. – Bár még az egyetem elején járok, a szorgalmi időszak utolsó hetei igencsak húzósak, és valószínűleg a vizsgaidőszak is az lesz. Ugyan az edzés mellett nem sok időnk jut a tanulásra, de úgy gondolom, akinek van motivációja, az több fronton is jól teljesíthet. Később nagy segítségemre válhat az egyéni tanrend kiváltása, de jelenleg ugyanazok a szabályok vonatkoznak rám, mint bármely hallgatóra. A reggeli edzéseimet követően minden nap nyolctól van órám, majd amint végeztem, rohanok is az uszodába. Napi két tréning után szerintem természetes, ha elfáradok, este kilenckor vagy tízkor általában már le is fekszem aludni – tette hozzá.

Forrás: Pernyész Dorottya-archív

Más sportágak is vonzzák

Az is kiderült, hogy Dorci igazi sportcsaládból származik. Szülei a mai napig mozognak, bátyja és öccse pedig kézilabdázik.

Édesanyám és édesapám mindenképp szerette volna, ha megtanulunk úszni, én pedig azóta sem pártoltam el a medencétől. Mivel aztán megszűnt az egyesület, hétévesen a búvárokhoz csatlakoztam. Amikor felvettem a békatalpakat és a pipát, még kissé tartottam az uszonyosúszástól, de visszagondolva még szerencse is, hogy ezzel a csodálatos sportággal hozott össze a sors

– mesélte csillogó szemekkel.

A versenyző arról is szót ejtett, hogy kikapcsolódásképp nyaranta a Balaton partján rengeteget röplabdázik. Ha teheti, az öccse kézilabdameccseit mindig élőben követi, de Debrecenben a DEAC kosárlabda- és jégkorongszakosztályának találkozói is vonzzák. – Még csak néhány hete láttam először élőben kosármeccset, amely rögtön magával ragadott, egy teljesen új impulzus ért. Az Oláh Gábor utcai csarnokban kimondottan jó volt a hangulat, idővel még biztosan visszatérek. A hokimeccsekről is csupa jót hallottam, később oda is szeretnék ellátogatni – fogalmazott.

Forrás: Pernyész Dorottya-archív

A dobogó csúcsán

Dorci a kemény munka híve. Hiszi, hogyha valaki valamibe sok munkát fektet, később az meg is térül. Azonban azt legmerészebb álmaiban sem gondolta, hogy 18 évesen már felnőtt világbajnok és háromszoros Eb-győztes legyen.

Mindig a szemem előtt lebegett, hogy egyszer majd világbajnokságon veszek részt. Ezt az aranyéremmel übereltem is. Mindez azért is sikerülhetett, mert nagyon sok képzett szakember van Magyarországon, ide sorolom valamennyi edzőmet, akik mindig becsületesen foglalkoztak velem. Veress Andris és Kókai Dávid minden apró részletre odafigyel, nem dobnak be a mély vízbe, hanem tényleg magas szinten építik fel a tréningjeinket. Külön öröm, hogy történjen bármi, beszámolhatunk nekik mindenről.

A beszélgetésben az is elhangzott, hogy Pernyész Dorottya ebben az évben milyen fő versenyeken vett részt, milyen egy nemzetközi esemény atmoszférája, továbbá mit szeret az uszonyosúszásban leginkább. Végezetül arra is fény derült, hogy hosszú távon el tudná-e képzelni jövőjét a városban. – Debrecenben minden adott, amire jelenleg szükségem van. Gyöngyösre a családomhoz általában kéthetente, hétvégére térek vissza, de mint már említettem, hosszú távon egy nagyobb méretű település vonz. Számomra ideális, csodás hely a cívisváros, remélhetőleg öt év múlva, mikor végzek az egyetemmel, itt maradhatok – zárta a beszélgetést.