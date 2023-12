Emlékezetes év végére tett – bajnoki és Magyar Kupa bronzérem, valamint Bajnokok Ligája szereplés – szép pontot a DVSC Schaeffler együttese a Kisvárda otthonában, miután 33–23-ra felülmúlta szabolcsiakat szombat este. A világbajnokság miatti szünet okán másfél hónapot követően lépett újra pályára a Vasutas, amelynek háza táján történtek események bőven. Bejelentették, hogy Hámori Konszuéla hosszabbított, és francia, valamint svéd válogatott játékost is igazolt a nyártól a gárda. Távozókról is beszámoltak a piros-fehérek: Planéta Szimonetta és Kácsor Gréta a nyártól, Mariana Costa pedig már a télen elhagyja a cívisvárost – utóbbi már nevezve sem volt Kisvárdán.

Két debreceninek mindenképp emlékezetes volt az összecsapás, hiszen a csapatkapitány Hornyák Dóra keresztszalagműtétje után 381 nappal volt újra tétmeccsen a pályán, míg Csamangó Lili először volt benevezve NB I.-es meccsre.

Lendületes kezdés

A Loki a Catherine Gabriel - Grosch Vivien, Hámori Konszuéla, Vámos Petra, Füzi-Tóvizi Petra, Kácsor Gréta, Petrus Mirtill sorral kezdett.

Hámori szerezte a bajnoki első találatát, az ezúttal fehér-feketében játszó debreceniek ötöse szépen tört be a hatoson belülre. Ezúttal szerencsére nem ragadt be a rajtnál a Lokomotív, hanem láthatólag egyből a megfelelő hőfokon kezdtek Planéta Szinonettáék. A 6. percben 1–5-nél már időt is kértek a hazaiak, leginkább talán azért, hogy lefékezzék a vendégek száguldását. A hazaiak a saját dolgukat is nehezítették, hiszen több olyan szabálytalanságot is elkövettek, amiket csak két perces büntetésekkel honorálhattak a sporik. Ez mintha elaltatta volna a cívisvárosiakat, mert hirtelen két hajdúsági butaság, két kiállított, és máris kettőre zárkóztak a szabolcsiak (11. perc, 4–6).

Szilágyi Zoltán cserélt a kapuban, érkezett Gabrileja Bartulovic. A másik oldalon az éppen a Lokitól kölcsönben lévő Torda Vanessa jobban teljesített, neki is volt köszönhető, hogy nem tudott igazán ellépni a maroknyi, de lelkes szurkolójától hajtott DVSC. Közben elkezdődött a keret forgatása, pályára került a már korábban megénekelt Hornyák Dóra, Tamara Haggerty és Jovovics Jovana is.

A meccset sajnos egy súlyosnak tűn sérülés árnyékolta be, egy támadás közben a labdát vezető, volt debreceni Karnik Szabina kapott a térdéhez és terült el a földön.

Rögtön látszott, hogy komoly a gond, azonnal megállították a játékot a bírók, és elkezdődhetett az ápolás. Sajnos, ahogy várható volt, Szabinát ölben vitték le a pályáról.

Nem volt kérdés

Félidőben 18–11-re vezetett a Loki (Vámos Petra lőttt az utolsó másodpercben a hazai kapuba). A 36. percben Hámori góljával már 10 volt közte (12–22), számoltak is a hajdúsági drukkerek. A nagy előny tudatában a debreceni stáb Gabrielt visszaküldte a kapuba, hogy játékba lendüljön, hiszen a jövő héten a Kozármisleny vagy a Brest ellen nagy szükség lehet majd a bravúrjaira. A második játékrészben a hajdúságiak okosan kézilabdáztak, és meg is tartották a jelentős előnyüket. A vége 33–23 lett a DVSC-nek, a lányok így méltóképp búcsúztatták ezt a különleges évet.

Folytatás jövő hét szerdán, amikor a Kozármislenyt fogadják bajnokin Töpfner Alexandráék.