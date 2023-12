Kácsor Gréta a jövő nyáron, két szezon után távozik a klubtól – adta hírül a DVSC Schaeffler hivatalos oldala. A Gréti becenevű átlövő tavaly júliusban érkezett Debrecenbe, s 2022. szeptember 2-án, az Alba-Fehérvár elleni hazai meccsen mutatkozott be a Lokiban, ekkor háromszor volt eredményes, egy héttel később, az MTK ellen viszont már meg sem állt kilenc találatig. Az átlövő szereti a komoly ellenfeleket, hiszen tavaly december 30-án a Győr elleni hazai bajnokin tíz gólig jutott, s ezt a teljesítményt ismételte meg idén ősszel a dán Odense elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen. Eddig 53 tétmérkőzésen szerepelt debreceni mezben, s 230-szor talált be az ellenfelek kapujába.

„Nagyon szeretek Debrecenben lenni, de az élet most úgy hozta, hogy tovább kell állnom – mondta Kácsor Gréta. – Várom már az új kihívásokat, de addig is mindent megteszek, hogy elérjük a céljainkat a szezon hátralévő részében.” – nyilatkozta a 23 éves játékos.