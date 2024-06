A futballista jól érzi magát Topolyán

A tavaly nyáron Debrecenből érdekesen szerződtetett Sós Bence a mögöttünk hagyott 30 tétmeccsen 515 játékpercet kapott, ezeken két gól és egy gólpassz volt a mérlege. A futballista többek között négy meccsen az Európa-liga csoportkörében is pályára lépett. A sportoló játékjogának értékét a Transfermarkt jelenleg 250 ezer euróra becsli.

Sós Bence a klubja Youtube-csatornájának nem régen arról is beszélt, hogyan érzi magát a TSC csapatában, mennyire volt nehéz a beilleszkedés, illetve mennyire élhető hely a családja számára Szabadka. – Nagyon könnyen ment a beilleszkedés, a társak az első perctől kezdve rendesek velem. A szakmai stáb és a vezetőség is barátságos, segítőkész, de egyébként is nyitott személyiségem van. Szabadkán nagyon jól érezzük magunkat, a kisfiam is kitárulkozott, élvezi, ha kimegyünk a főtérre, vagy különböző gyerekprogramokra, de a városban a feleségemmel szeretünk egy-egy csésze kávét is meginni, hisz hangulatos a hely – fogalmazott a videóban.