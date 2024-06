Az aktív kikapcsolódást támogató fejlesztések is történtek Hajdúhadházon

Fotó: KISS ANNAMARIE / Forrás: Kiss Annamarie

– Az egészségügyi-, a szociális-, a köznevelési- és közoktatási-ellátás biztosított, de szeretnénk minden területen jelentős fejlesztéseket is megvalósítani – hangsúlyozta. Hozzátette, autóúton és vasúton már nagyon könnyen elérhető Debrecen, ráadásul több jelentős országos közlekedésfejlesztési program is elindult, melynek a hajdúhadháziak örülhetnek, s bízik benne, hamarosan kerékpárúton is el lehet jutni a vármegyeszékhelyre.